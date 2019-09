GVG permet aux gouvernements et autorités de profiter pleinement du Big Data grâce à sa gamme de solutions numériques « Visio » enrichie

LE CAP, Afrique du Sud, 17 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Depuis 21 ans, GVG permet aux gouvernements et autorités de régulation des pays émergents de réussir leur transition numérique. Le groupe propose notamment aux régulateurs télécoms des plates-formes de données pour réguler un environnement télécom de plus en plus complexe. Au cours de la dernière décennie, GVG a développé une approche intégrée qui a abouti au lancement de sa gamme de solutions numériques Visio, élargissant le champ d'action de ses technologies à d'autres secteurs-clés.

Aujourd'hui, GVG est fier d'annoncer l'ajout d'une solution innovante à Visio : X-Stream, une plate-forme de pointe pour la surveillance réglementaire des transferts d'argent et autres transactions. Cette solution révolutionnaire fournit aux gouvernements, banques centrales et services de renseignement financiers des outils de mesure volumétrique et d'analyse pour tous types de transactions monétaires. X-Stream complète une autre plateforme Visio, M3, qui collecte et traite spécifiquement les données relatives à l'argent mobile. Utilisées conjointement, les deux solutions fournissent une visibilité totale sur l'ensemble de l'écosystème transactionnel d'un pays donné.

Bien que chaque plate-forme de GVG puisse être déployée individuellement, il est possible de les combiner pour permettre aux gouvernements et aux autorités de profiter au maximum du potentiel de la data. Comme le souligne James Claude, PDG de GVG : « Nos différentes solutions se complètent : c'est le concept même de notre gamme de solutions numériques Visio. Aujourd'hui, tout est interconnecté et interrelié dans un monde de plus en plus numérisé. Visio tire pleinement parti de cette réalité. Au fil des ans, notre groupe a investi énormément dans le Big Data et l'intelligence artificielle afin de mieux outiller les autorités compétentes dans des champs tels que l'analyse prédictive, la planification et la surveillance réglementaire. »

À propos de Global Voice Group

Fondé en 1998, avec ses principaux bureaux en Espagne et en Afrique du Sud, GVG s'est rapidement imposé comme un fournisseur IT de classe mondiale pour les gouvernements et autorités sectorielles. Le groupe travaille avec sa clientèle dans plusieurs domaines stratégiques, y compris la régulation des télécoms, de l'argent mobile et des services monétaires, les solutions fiscales électroniques et les stratégies de mobilisation des recettes. GVG aide ses clients à prendre le virage numérique et à promouvoir un écosystème numérique conforme et inclusif.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/996162/GVG_Logo.jpg

Pour toute demande d'interview, merci de contacter Susana Garcia Hiernaux :

sgarciahiernaux@globalvoicegroup.com / +34-636-99-48-05

SOURCE Global Voice Group