GWM представила на автосалоне в Гуанчжоу модели автомобилей на новых источниках энергии

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GWM

Jan 06, 2023, 10:51 ET

Компания GWM представила на автосалоне в Гуанчжоу несколько моделей автомобилей на новых источниках энергии в рамках ускорения глобальной экспансии в 2023 году 

БАОДИН (Китай), 6 января 2023 г. /PRNewswire/ -- 30 декабря 2022 года компания GWM представила весь ряд своих моделей, включая WEY Lanshan-PHEV, HAVAL H-DOG, POER-Shanhai и TANK500 PHEV (названия моделей для китайского рынка) на 20-м автосалоне в Гуанчжоу, а также раскрыла свой план глобальной экспансии в будущем.

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Accelerating its 2023 global strategy, GWM Debuts at Guangzhou Auto Show with Multiple NEVs
Accelerating its 2023 global strategy, GWM Debuts at Guangzhou Auto Show with Multiple NEVs

На автосалоне состоялась мировая премьера первого флагманского шестиместного интеллектуального гибридного внедорожника с подзарядкой — модели WEY Lanshan-PHEV. Также были представлены модели WEY Coffee 01 и Coffee 02, автомобиль на новых источниках энергии HAVAL H6 и подзаряжаемый гибридный электромобиль HAVAL H-DOG. Кроме того, компания GWM представила подзаряжаемый гибридный внедорожник на новых источниках энергии TANK500, созданный на базе модернизированной внедорожной супергибридной архитектуры, и модели автомобилей серии GWM ORA, привлекающие внимание покупателей интеллектуальными функциями и стильным дизайном.

Также на автосалоне был официально представлен просторный пикап класса люкс POER-Shanhai, который дает безграничные возможности для вождения пикапа в любых условиях. Генеральный директор компании GWM Pickup Чжан Хаобао (Zhang Haobao) сообщил, что у этой модели будет гибридная версия, а также гибридная версия с подзарядкой. В будущем компания GWM Pickup сосредоточится на выпуске на мировой рынок автомобилей на новых источниках энергии, а также создаст модели пикапов с чисто электрическим, гибридным и водородным двигателем. Она будет стремиться производить первоклассные пикапы верхнего ценового сегмента.

На автосалоне был представлен ряд новейших автомобилей на новых источниках энергии, что свидетельствует о том, что компания GWM намерена ускорить свою глобальную экспансию в 2023 году в соответствии со своим видением низкоуглеродного и интеллектуального развития мировой автомобильной промышленности. Опираясь на свою экосистему, компания GWM создала эффективную промышленную цепочку в области новых источников энергии и интеллектуальных технологий. Компания GWM активно разрабатывает технологии водородной энергетики и создает экологически чистую энергетическую систему, основанную на углеродной нейтральности и включающую автомобили с гибридными, чисто электрическими и водородными двигателями.

Президент компании GWM Му Фэн (Mu Feng) отметил, что GWM продолжит ускорять разработку и модернизацию моделей с использованием более передовых технологий, чтобы активно продвигать стратегический процесс развития новой энергетики. Компания будет создавать диверсифицированные продукты с учетом потребностей различных рынков и потребителей и соответственно выстраивать свое присутствие на глобальном рынке.

Столкнувшись с ускорением тенденции к переходу на новую энергетику в мировом автомобилестроении, в 2022 году компания GWM разработала глобальную стратегию бренда ONE GWM и активно участвовала в глобальной конкуренции. Согласно новой стратегии компания GWM продолжит ориентироваться на пользователей и разрабатывать различные категории транспортных средств, работающих на новых источниках энергии. Она будет стремиться предоставить потребителям по всему миру новые интеллектуальные, персонализированные и экологичные транспортные средства.

Согласно своей «Стратегии на период до 2025 года», к 2025 году компания GWM увеличит долю продаж автомобилей на новых источниках энергии до 80%. Кроме того, она инвестирует в общей сложности 100 млрд юаней в исследования и разработки в области новой энергетики и интеллектуальных технологий. Компания GWM также будет содействовать популяризации экологически чистого и интеллектуального транспорта по всему миру и ускорит преобразования на пути к своей цели — стать глобальной компанией интеллектуальных технологий.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1978503/image1.jpg

SOURCE GWM

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