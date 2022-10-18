GWM представляет на Парижском автосалоне две модели на новых энергоносителях

БАОДИН (Китай), 19 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- 17 октября два новых энергетических бренда GWM — WEY и ORA — представили на Парижском автосалоне 2022 года свои новые модели, включая WEY Coffee 01 и ORA GOOD CAT (называемую FUNKY CAT на европейском рынке), которые теперь поступят в продажу в Европе.

Выступая на Парижском автосалоне 2022 года, президент GWM Europe Генри Мэн (Henry Meng) отметил: «Парижский автосалон является идеальной возможностью представить GWM и нашу продукцию Европе, а также всему миру. WEY и ORA — первые два бренда GWM, которые выходят на европейский рынок».

GWM Launches Two New Energy Models at Paris Motor Show to Reach the Electric Holy Grail

WEY, высокотехнологичный интеллектуальный бренд GWM, работающий на новых энергоносителях, сочетает в себе роскошь с передовыми технологиями. Опираясь на «умное вождение», «умный салон», «умные устройства» и другие сильные стороны бренда, WEY будет способствовать развитию европейского рынка автомобилей класса люкс на новых энергоносителях.

На этой выставке WEY представила для широкой публики две гибридные модели, включая WEY Coffee 01 и WEY Coffee 02.

Модель WEY Coffee 01 официально была представлена Европе, а также были обнародованы цены на нее. Модель WEY Coffee 01, использующая разработанную компанией GWM интеллектуальную гибридную технологию DHT и систему Coffee Intelligence, обладает различными преимуществами, включая сверхдлинный пробег исключительно на электричестве, превосходную производительность и расширенные интеллектуальные функции. Эти особенности делают ее долгожданной на Парижском автосалоне высокотехнологичной интеллектуальной моделью, работающей на новых энергоносителях.

ORA — инновационный и модный бренд компании GWM, работающий исключительно на электрической энергии. Представляя такие ценности бренда как «доверие, подлинность, надежность, инклюзивность и забота», ORA стремится представить на европейском рынке новый подход к жизни с использованием электромобилей. На Парижском автосалоне были представлены такие модели ORA, как GOOD CAT (называемая FUNKY CAT на европейском рынке), GOOD CAT GT (называемая FUNKY CAT GT на европейском рынке) и Next ORA CAT.

Модель ORA GOOD CAT (называемая FUNKY CAT на европейском рынке) теперь официально вышла в продажу в Европе. Она оснащена ультрасовременной интеллектуальной системой содействия вождению, сочетающей в себе такие функции, как адаптивный круиз-контроль, система предотвращения наезда сзади и обнаружение слепых участков с помощью камеры, вращающейся на 360°. Эти функции обеспечивают более безопасное и интеллектуальное вождение.

В сентябре 2022 года модели WEY Coffee 01 и ORA GOOD CAT (называемая FUNKY CAT на европейском рынке) получили 5 звезд от Euro NCAP. Кроме того, эти две модели, работающие на новых энергоносителях, получили сертификат ООН R155 по кибербезопасности транспортных средств.

Компания GWM ускоряет реализацию своей новой энергетической стратегии, благодаря приходу на европейский рынок. «Мы стремимся к созданию более чистого и устойчивого будущего для наших клиентов. В 2023 году компания GWM завершит строительство своего первого завода с нулевыми углеродными выбросами. К 2025 году пять брендов GWM представят на мировом рынке в общей сложности более 50 моделей, использующих новые энергоносители», — заявил г-н Мэн.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1922524/GWM_Launches_Two_New_Energy_Models_at_Paris_Motor_Show_to_Reach_the_Electric_Holy_Grail.jpg

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