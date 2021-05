GWM alberga un maratón en la fábrica inteligente para mostrar su encanto científico

En la carrera bajo el tema de "Free Running", el circuitol conduce al bucle de alta velocidad de Xushui Factory, la fábrica inteligente de alta gama de GWM, y a los talleres de estampación, soldadura y montaje, ofreciendo a los competidores una experiencia única de correr una maratón. La fábrica de Xushui, con una inversión total de más de 30.000 millones de RMB, se puso en funcionamiento en 2017. Las tecnologías de la información innovadoras, como el big data y la IoT, se adoptan ampliamente en la fábrica. Los brazos robóticos grandes pero flexibles y las líneas de producción inteligentes totalmente automáticas ejemplifican la fuerte tecnología industrial y la resistencia de fabricación de GWM. En cuanto al control de calidad, la tasa de error de toda la línea ha alcanzado el 100%, y la tasa de aprobación para un seguimiento integral de la calidad ha alcanzado el 99,79%. La transmisión 7DCT producida por Xushui Factory ha ganado muchos grandes honores internacionales, como el "Top 10 Transmissions in the World" y el "Innovation and Development Project Award" en el Congreso Internacional de Automoción. Además, GWM también fue pionero en el despliegue de robots de servicio en la competencia. Las altas tecnologías, como los vehículos piloto no tripulados, los robots automáticos que transportan carga, las estaciones de suministro móviles inteligentes y los marcapasos de automóviles mostraron el encanto de la fabricación inteligente de China a los corredores.