GWM annonce un plan de déploiement Mondial pour ses Pickups série P

La série P est la nouvelle génération de pickups avec des fonctionnalités intelligentes et sécurisées et représente la plus grande mise à jour des produits GWM dans ses 23 ans d'histoire de ventes internationales. Elle devrait ainsi permettre à GWM d'améliorer sa compétitivité et d'entrer sur les principaux marchés du pickup. Le nom officiel de la gamme sur les marchés internationaux sera annoncé plus tard.

"Le pickup est l'un des modèles les plus vendus sur le marché Mondial puisqu'il est souvent utilisé au travail ou dans la vie de tous les jours. Alors que les nouvelles technologies refaçonnent le monde et que l'industrie automobile est en phase de mutation, nous pensons qu'une technologie intelligente, connectée et électrisée est la future tendance pour le développement de l'industrie du pickup, » affirme Tony Sun, Directeur Général Adjoint chez GWM international. « Alors que les nouvelles technologies évoluent, nous pensons que notre nouvelle série représente la façon dont nous réimaginons le futur de l'industrie du pickup."

En plus de conserver la capacité de chargement de base, les performances du véhicule seront optimisées de nombreuses façons, et cela passe par les dispositifs de sécurité, l'utilisation de technologies intelligentes et la capacité à naviguer sur divers terrains alors que les conducteurs travaillent, voyagent ou vaquent à leurs occupations quotidiennes. Les vrais pickups multifonctions devraient exceller dans les quatre domaines suivants : une conduite confortable, l'expérience de conduite de loisir, la capacité de chargement et la performance tout-terrain. Les pickups multifonctions GWM offrent un design intelligent et sécurisé sur tous les aspects de l'expérience de conduite et de nouvelles expériences plus-value aux conducteurs.

La série P est le premier modèle développer sur la toute dernière plateforme P71 équipée de nouvelles technologies. S'appuyant sur la technologie de pointe et les capacités innovantes de R&D utilisées par GWM pour la fabrication de ses SUV, et l'expérience de 23 ans de GWM à l'international, la marque se consacre à la création d'une nouvelle gamme de pickups compétitive sur les marchés mondiaux en appliquant pour la première fois les technologies haut de gammes des SUV aux pickups.

La conception intelligente des dispositifs de sécurité est au cœur des pickups de la Série P et représente l'application des nouvelles technologies de GWM. La série de pickups s'ajoute à la gamme de pickups existante soumise à d'importantes mises à jour technologiques. GWM espère se développer davantage sur les marchés internationaux en déployant la nouvelle série P et en apportant une nouvelle expérience aux clients sur les différents marchés.

Les nouvelles technologies ouvrent la voie à la nouvelle génération de pickups alors que l'industrie automobile subit une mutation rapide. GWM inspire à diriger cette mutation en mettant l'accent sur une fabrication de qualité et l'utilisation de la technologie industrielle de pointe. Depuis qu'ils ont annoncé être passé d'une entreprise automobile chinoise à une entreprise mondiale de la technologie de mobilité, GWM a investi dans une technologie intelligente, la connectivité et une technologie de conduite autonome, ce qui place le fabriquant en position de force pour déstabiliser l'actuel marché mondial des pickups.

GWM est un fabriquant mondialement connu de SUV et pickups. En 2003, l'entreprise est cotée à la Bourse de Hong-Kong et en 2011, à la Bourse de Shanghai. Le constructeur automobile produit à la fois des véhicules à énergie conventionnelle et nouvelle et se concentre sur les SUV et Pickups. Le constructeur possède quatre marques : HAVAL, WEY, ORA et GWM Pickups. GWM est indépendant dans la production des pièces essentielles, telles que les moteurs et les systèmes de transmissions. Fin 2019, 80 sous-traitants et près de 60 000 employés dans le monde travaillaient pour GWM. En 2019, l'entreprise enregistrait un bénéfice net de 4.497 milliards de yuans (soit environ 559 234 200€). Fin 2019, la valeur totale des atouts de GWM était de 113 milliards de yuans (soit environ 14 milliards d'Euros). En 2019, GWM a vendu 1 058 648 nouveaux véhicules, soit 1.43% de plus que l'année d'avant, dépassant le million de ventes pour la quatrième année consécutive.

