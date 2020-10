GWM anuncia os primeiros mercados para lançamento e mais recursos de segurança da nova caminhonete POER

A nova caminhonete POER contará com recursos adicionais de segurança inteligente. Posicionada como uma caminhonete inteligente e segura de nova geração para consumidores de todo o mundo, a principal vantagem competitiva da POER consiste na integração e adoção de tecnologia de segurança mais inteligente. Ao proporcionar aos usuários uma experiência de direção mais inteligente, a GWM procura tornar a POER uma nova potência no mercado tradicional de caminhonetes.

Além dos recursos anunciados anteriormente Apple CarPlay, Assistência de Pista (Lane Keep Assist, LKA) e Advertência de Saída de Pista (Lane Departure Warning, LDW), a POER também será equipada com Alerta de Tráfego Cruzado (Cross Traffic Alert, CTA), Frenagem Autônoma de Emergência (Autonomous Emergency Braking, AEB) e Assistência Inteligente de Velocidade (Intelligent Speed Assistance, ISA). Estes recursos avançados de assistência de direção líderes de mercado representam a mais recente tecnologia de assistência inteligente de direção, não apenas aumentando a praticidade, mas também reforçando a segurança como um todo. As configurações específicas do modelo de cada mercado serão divulgadas em cada um dos mercados, respectivamente.

A GWM divulgou recentemente sua transição de empresa automobilística chinesa para empresa de tecnologia de mobilidade global. Por meio de inovação tecnológica em P&D e de atualização contínua das capacidades de fabricação, a GWM está aprimorando de forma abrangente todos os aspectos da produção para fabricar produtos de alta qualidade e tecnologicamente superiores.

O modelo global de caminhonete POER da GWM é fabricado na planta de Chongqing, que entrou em produção em 2019 como a quinta base de produção em processo completo da GWM. É também uma fábrica inteligente, que dispõe de fabricação inteligente, logística inteligente e operações digitais para alcançar um sistema inteligente de informações que coordena P&D, produção, suprimentos, vendas, recursos humanos, finanças e materiais. A oficina de soldagem da fábrica conta com 98 robôs de soldagem com uma taxa de automação de 100%. Enquanto isso, as duas linhas de produção contínua de estampagem automática de alta velocidade de grande escala da oficina de estampagem apresentam a função de Troca Automática de Matrizes (Auto Die Change, ADC) de uma tecla. O sistema de fornecimento de peças de reposição (Set Parts Supply, SPS) e de veículos guiados automatizados (Automated Guided Vehicle, AGV) na oficina de montagem atingiu uma taxa de 70% de automação. Aplicando Planejamento e Programação Avançados (Advanced Planning and Scheduling, APS), Sistema de Execução de Fabricação (Manufacturing Execution System, MES) e outros sistemas, a fábrica também implementou coordenação de planejamento de produção, controle de processos criativos, gerenciamento de qualidade, gerenciamento de equipamentos, coordenação da cadeia de suprimentos, coleta de informações e integração de equipamentos, concretizando a manufatura totalmente inteligente.

Sobre a GWM

A GWM é um fabricante de SUV e caminhonetes conhecido mundialmente. A empresa foi listada na Hong Kong Stock Exchange em 2003 e na Shanghai Stock Exchange em 2011. Com quatro marcas, incluindo HAVAL, WEY, ORA e GWM Pickup, o fabricante de carros produz tanto veículos convencionais quanto de novas energias e foca nas categorias SUV e caminhonetes. A GWM pode dar assistência independente a seus componentes principais, incluindo motores e transmissões. Em 2019, a GWM vendeu 1.058.648 veículos novos, um aumento de 1,43% ano a ano, ultrapassando a marca de um milhão pelo quarto ano consecutivo.

