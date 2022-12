GWM assina com centenas de distribuidores para manter o ritmo de crescimento nas vendas globais

BAODING, China, 1º de dezembro de 2022 /PRNewswire/-- Em 30 de novembro, a GWM assinou acordos com centenas de distribuidores na Exposição Internacional Automotiva da Tailândia 2022 (Thailand International Motor Expo 2022), o que expandiu ainda mais sua rede global de vendas.

GWM contrata centenas de distribuidores para manter o ímpeto de crescimento nas vendas globais (PRNewsfoto/GWM)

De acordo com Parker Shi, vice-presidente da GWM, a empresa insiste em globalização no desenvolvimento. Para continuar expandindo o mercado global e atendendo às necessidades dos clientes no exterior, a GWM aproveitará ao máximo seu ecossistema florestal para trazer um futuro melhor com veículos mais avançados e inteligentes movidos a novas energias.

No mesmo dia, a empresa convidou mais de 200 distribuidores globais para visitar o estande da GWM na Motor Expo, lojas e seu centro de experiência em Bangkok, para conhecer a gama completa de produtos e tecnologias inteligentes de novas energias da GWM.

Um distribuidor de um estado membro da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) disse: "Vários veículos e tecnologias de novas energias inovadores mostram a força da GWM. Como parceiro da empresa, estou cheio de confiança em seus novos produtos elétricos".

Para permitir que os distribuidores tenham uma experiência mais genuína com os veículos de novas energias e tecnologias inteligentes da empresa, a GWM também organizou atividades de teste de passeio diversificadas em 1º de dezembro, incluindo aceleração de 0 a 100 km/h, slalom e estacionamento automático. Entre os modelos de teste estavam HAVAL H6 PHEV, H6 HEV, JOLION HEV, ORA GOOD CAT (chamado de FUNKY CAT no mercado europeu), TANK300 e GWM POER.

"Muitos modelos da GWM são populares na Austrália. O ORA GOOD CAT tem bom desempenho no percurso de teste. Este modelo é impressionante por seu exterior diferenciado e interior confortável. Quando for lançado no mercado australiano, o ORA GOOD CAT trará mudanças revolucionárias para o mercado local", disse um distribuidor da Austrália.

Durante o teste, a equipe da GWM registrou o feedback dos distribuidores. Os distribuidores aprovaram modelos nos testes e trouxeram algumas exigências e comentários quanto a hábitos de uso dos clientes locais. Além disso, alguns distribuidores também estavam dispostos a apresentar os produtos de novas energias da GWM para promover as vendas de veículos em mercado local.

Um distribuidor que assinou o acordo com a GWM pela primeira vez participou principalmente do teste de passeio do HAVAL H6 PHEV e disse: "Os veículos elétricos híbridos da GWM são especiais. Eles podem ser excelentes soluções de novas energias. O HAVAL H6 PHEV tem um forte desempenho de potência e excelente eficiência de combustível. Espero levar o modelo para nossos usuários locais em breve".

Os distribuidores participarão da Conferência Internacional da GWM 2022, a ser realizada em 2 de dezembro. As parcerias estabelecidas com esses distribuidores estrangeiros são mais um passo dado pela GWM em suas estratégias de globalização e transformação de novas energias.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1959858/image_1.jpg

FONTE GWM

