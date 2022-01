GWM bate novo recorde em 2021 com crescimento de vendas de 15%

Como marca, a HAVAL ainda foi a mais vendida da GWM em 2021, com vendas anuais de mais de 770 mil unidades e vendas globais cumulativas de mais de 7 milhões de unidades.

O moderno HAVAL JOLION, o altamente inteligente HAVAL H6 HEV e muitos outros modelos novos atraíram consumidores em todo o mundo, tornando-os as estrelas no segmento de veículos SUV. As estatísticas mostraram que o HAVAL H6 HEV ganhou o primeiro e o segundo lugar no ranking de SUVs de classe C da Tailândia por cinco meses consecutivos.

A caminhonete da GWM também teve um bom desempenho, e vendeu um total de 233.006 unidades. O principal fator a influenciar esse resultado foi a expansão da oferta da caminhonete da GWM para mais de 50 países e regiões, incluindo Austrália, Chile, África do Sul e Egito. As caminhonetes POER e WINGLE da GWM se tornaram peças fundamentais para as vendas de caminhonetes da GWM, resultando em um total de 2 milhões de unidades no acumulado de vendas globais.

Por fazer parte da nova geração de caminhonetes inteligentes e seguras do mundo, a POER da GWM recebeu a classificação cinco estrelas nas mais recentes avaliações de segurança da ANCAP na Austrália, que hoje é adotada como referência em todo o setor. Essa conquista fez da POER da GWM "uma das três principais marcas de caminhonetes seguras na Austrália".

Particularmente, em termos de desempenho do veículo, a POER apresenta uma força de arrasto de 3,5T, com excelente desempenho off-road. Considerando os recursos práticos e de entretenimento, ela se tornou a favorita entre os consumidores, atendendo a vários cenários de uso, como pesca e acampamento. Na seleção anual de modelos organizada pela Autocar, a POER recebeu o prêmio de "o melhor modelo do ano".

Com a popularização dos veículos elétricos, a GWM construiu várias novas possibilidades de energia, incluindo tecnologias híbridas e totalmente elétricas, e lançou uma variedade de modelos movidos a novas energias por meio de anos de planejamento de P&D.

Em 2021, a GWM lançou o HAVAL H6 HEV, o HAVAL JOLION HEV, o ORA GOODCAT e o WEY Mocha PHEV nos mercados estrangeiros, mostrando sua presença no mercado internacional de veículos movidos a novas energias em nome das marcas chinesas. De acordo com as estatísticas, a GWM vendeu 136.953 veículos de novas energias, o que representa 10,7% de seu total de vendas.

O Seeking Alpha, o site com conteúdo de crowdsourcing para serviços financeiros, mostrou que no ranking de vendas dos fabricantes globais de veículos elétricos, a GWM ficou em 13º lugar com uma participação de mercado de 2,1%.

Com base nesse excelente desempenho de vendas, em 2022, a HAVAL, a ORA, a TANK e outras marcas da GWM continuarão a lançar produtos com diferentes estilos para continuar mantendo o ritmo de crescimento de vendas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1726640/GWM_Hit_a_New_Record_in_2021_with_15__Sales_Growth.jpg

FONTE GWM

