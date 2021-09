GWM dévoile ses nouvelles voitures à l'IAA Mobility 2021 pour s'emparer du marché des énergies nouvelles en Europe avec une longueur d'avance

En réponse au thème « The Mobile Road to Carbon Neutrality » de ce salon de l'automobile, GWM a exposé ses nouveaux modèles énergétiques tels que WEY Coffee 01 PHEV et ORA 01CAT. Le modèle de stratégie générale de WEY, Coffee 01 PHEV, redéfinit les voitures intelligentes européennes avec sa longue autonomie unique, sa conduite intelligente et son cockpit intelligent ; ORA 01CAT est une combinaison parfaite d'esthétisme rétro classique et de technologie futuriste, qui apportera une expérience produit sans précédent aux utilisateurs européens. Ensemble, les deux modèles permettront à GWM d'explorer le marché des véhicules à énergie nouvelle en Europe. En fait, l'électrification, la neutralité carbone et le développement durable sont devenues les principales tendances du développement du marché automobile mondial à l'avenir, et GWM a déjà saisi les opportunités et pris des dispositions à l'avance. Il n'y a pas si longtemps, la première batterie sans cobalt développée par SVOLT, une société affiliée à GWM, a été produite en série et chargée dans des véhicules, brisant ainsi la dépendance des batteries d'alimentation automobile au cobalt et résolvant le problème mondial lié au fait que les ressources en cobalt ne sont pas renouvelables. Un SUV purement électrique A+ de la marque ORA est le premier à être équipé de la batterie sans cobalt et à obtenir sa production en série. Ce modèle de SUV a une autonomie de plus de 600 km dans des conditions normales d'utilisation, tout en profitant d'excellents résultats, et peut atteindre 0 à 100 km/h en 5 secondes. De plus, sa performance d'étanchéité atteint l'indice IP67 et possède un emmagasinement élevé d'énergie et une chauffe rapide à basse température.

GWM a toujours adhéré au concept « d'investissement massif » en R&D dans le domaine des énergies nouvelles. GWM a investi plus de 500 millions de yuans dans la R&D des batteries au lithium sans cobalt. Plus de 1 200 membres du personnel de R&D et 120 experts en matériaux et en batteries ont réalisé plus de 200 tests pilotes et plus de 3 000 vérifications des performances électriques, et ont finalement supprimé l'élément cobalt dans le matériau anodique, ce qui a permis de mettre en place des batteries sans cobalt. Au cours des cinq prochaines années, GWM investira 100 milliards de yuans en R&D dans les domaines des énergies nouvelles et de l'intelligence afin de créer des produits plus fiables, plus écologiques et plus intelligents pour les utilisateurs du monde entier.

Les experts du secteur estiment que la batterie sans cobalt de GWM a brisé le monopole technologique des pays européens, des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud grâce à son innovation originale de base, et a créé une ère sans cobalt dans le domaine des énergies nouvelles. À l'avenir, en suivant la tendance mondiale des énergies nouvelles, GWM ne cessera d'augmenter ses investissements dans la R&D en matière de technologie dans le domaine des énergies nouvelles, d'innover et de progresser, et prendra la tête de la course aux nouvelles énergies avec suffisamment de force et de confiance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1611889/GWM.jpg

SOURCE GWM