GWM fait ses débuts au salon de l'automobile de Guangzhou avec plusieurs véhicules à énergies nouvelles (NEV), accélérant ainsi sa stratégie mondiale pour 2023

BAODING, Chine, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le 30 décembre 2022, GWM a dévoilé une gamme complète de modèles tels que le WEY Lanshan-PHEV, le HAVAL H-DOG, le POER-Shanhai et le TANK500 PHEV (le nom des modèles pour le marché chinois) lors du 20ème Salon de l'auto de Guangzhou, révélant également son plan mondial pour l'avenir.

Accelerating its 2023 global strategy, GWM Debuts at Guangzhou Auto Show with Multiple NEVs

Le WEY Lanshan-PHEV, le premier SUV intelligent six places, a fait ses débuts mondiaux lors de cette exposition. Le WEY Coffee 01, le Coffee 02, les séries HAVAL H6 NEV et HAVAL H-DOG (PHEV) ont été dévoilés. GWM a également exposé le TANK500 PHEV, un SUV tout-terrain à énergie nouvelle basé sur la super-architecture hybride tout-terrain améliorée et la série GWM ORA, qui a attiré l'attention du public grâce à ses fonctions intelligentes et son design élégant.

Le POER-Shanhai, le pick-up de luxe hautes performances et grand format, a été officiellement lancé. Il apporte des possibilités infinies pour une expérience de conduite de pick-up dans toutes les situations. Zhang Haobao, le PDG de GWM Pickup, a révélé que ce modèle serait proposé en version HEV et PHEV. À l'avenir, GWM Pickup se concentrera sur la mise en place de nouveaux produits énergétiques sur le marché mondial et créera une matrice de pick-ups purement électriques, hybrides et à hydrogène. Elle s'efforcera d'être le groupe leader des pick-ups haut de gamme.

GWM a exposé un certain nombre de ses derniers produits à énergies nouvelles, indiquant que l'entreprise prenait un nouveau départ pour approfondir sa stratégie mondiale pour 2023. Cela explique davantage sa vision d'encourager le développement intelligent et à faible émission de carbone de l'industrie automobile mondiale. Grâce à son écosystème Forest, GWM a construit une chaîne industrielle avantageuse dans le domaine des énergies nouvelles et des technologies intelligentes. GWM développe activement des technologies énergétiques à hydrogène et met en place un système d'énergie propre, basé sur la neutralité carbone, qui couvre les énergies hybride et purement électrique ainsi que l'hydrogène.

Mu Feng, le président de GWM, a souligné que GWM continuera à accélérer l'itération et la mise à niveau des modèles grâce à des technologies plus avancées, afin de promouvoir pleinement le processus stratégique des énergies nouvelles. Elle créera des produits diversifiés en fonction des besoins des différents marchés et des clients et s'établira avec précision sur le marché mondial.

GWM a publié sa stratégie marketing mondiale « ONE GWM » en 2022 face à la tendance accélérée à la transformation des énergies nouvelles dans l'automobile mondiale, et elle participe activement à la concurrence mondiale. Suivant cette nouvelle stratégie, GWM continuera à être axée autour de ses utilisateurs et créera différentes catégories de véhicules à énergies nouvelles de manière continue. Elle s'efforcera d'offrir aux clients du monde entier une expérience de voyage neuve, intelligente, personnalisée et respectueuse de l'environnement.

En accord avec sa « Stratégie 2025 », GWM fera grimper à 80 % la proportion de ses véhicules à énergies nouvelles d'ici 2025. De plus, elle investira un total de 100 milliards de yuans dans la recherche et le développement des énergies nouvelles et des technologies intelligentes. GWM va également promouvoir la popularisation du tourisme écologique et intelligent dans le monde entier, et accélérer sa transformation vers son objectif de devenir une entreprise mondiale de technologie intelligente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1978503/image1.jpg

SOURCE GWM