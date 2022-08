BAODING, China, 13 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Recentemente, o GWM HAVAL DARGO foi lançado na América do Sul, no Chile e no Peru, trazendo uma nova experiência de condução para os clientes locais.

GWM HAVAL DARGO é lançado na América do Sul acendendo a paixão pela condução diversificada (PRNewsfoto/GWM)

Para permitir que os motoristas locais tenham uma sensação mais real da potência desse carro, a GWM realizou um test drive de longa distância do HAVAL DARGO no Chile. Os modelos do test drive são da edição com sistema de tração, que combina o conforto dos SUVs urbanos e o desempenho de direção dos SUVs off-road. O itinerário do test drive começa em Puerto Montt e termina em Puerto Varas, passando pelo Parque Nacional Alerce Andino e por diferentes ambientes de condução, como terrenos off-road e estradas pavimentadas.

As atividades da experiência envolvendo vários cenários atraíram um grande número de interessados entusiasmados em participar do test drive, e muitos veículos de imprensa conhecidos fizeram comentários positivos.

O Chileautos, o maior site automotivo local, comentou que "o HAVAL apresentou um SUV com um gene off-road, o HAVAL DARGO pretende conquistar as massas aficionadas por aventuras".

Durante o test drive, o HAVAL DARGO tem bom desempenho na seção off-road, e isso permite que os participantes do test drive vivenciem uma grande diversão off-road. O recurso off-road do modelo é aprimorado com um sistema inteligente de tração e travas do diferencial do eixo traseiro controladas eletronicamente. O sistema de tração ajusta de forma inteligente a potência de saída das quatro rodas e funciona com as travas do diferencial para aproveitar totalmente a aderência de cada roda, ajudando os motoristas do test drive a passarem tranquilamente por ambientes complexos.

Um dos motoristas do test drive disse: "O desempenho de condução do HAVAL DARGO em estradas montanhosas superou muito minhas expectativas, e o desempenho de aderência e chassi do veículo é excelente. Ele oferece suporte constante nas curvas e uma experiência de condução confortável."

Além disso, no test drive em estradas pavimentadas, o modelo oferece uma experiência incrivelmente confortável. Os veículos do test drive contam com diversos dispositivos inteligentes, como controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e assistência de permanência na faixa (LKA). Essas configurações oferecem aos motoristas do test drive um conforto e conveniência suportados pela tecnologia. Por exemplo, o ACC pode identificar com precisão a distância do carro à frente e controlar automaticamente a velocidade, permitindo que o motorista aproveite uma forma mais descontraída e conveniente de dirigir.

O HAVAL DARGO combina um exterior off-road com um interior inspirado em tecnologia, apresentando aos motoristas do test drive a força de sua aparência e detalhes requintados. No interior, o modelo é espaçoso, conta com alavancas de troca de marcha e uma tela grande de controle central, elevando a sensação de sofisticação e ambiente confortável.

"Seu estilo diferenciado, acabamento interno requintado e ricas configurações de tecnologia inteligente chamam muito a atenção, o que o torna notável entre outros produtos na mesma categoria do mercado", comentou La Tercera, um veículo de imprensa chileno confiável.

De acordo com os dados de vendas mais recentes divulgados pela GWM, o HAVAL DARGO alcançou excelentes resultados de vendas em julho de 2022, com um aumento de aproximadamente 45,36% nas vendas globais em relação ao ano anterior.

Em breve, a GWM lançará esse carro em outros mercados, inclusive nos países do Oriente Médio, oferecendo uma experiência de condução diversificada a mais clientes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1877273/image_1.jpg

FONTE GWM

SOURCE GWM