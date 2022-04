GWM investe 9 bilhões de yuans em P&D, com foco em novas energias e automação inteligente

Lv Wenbin, gerente geral de tecnologia da GWM HAVAL, declarou que diante da concorrência no mercado global, a GWM sempre insistiu no conceito de "investimento excessivo e P&D precisos" para atender às necessidades diversificadas personalizadas dos usuários globais.

Nos últimos anos, a GWM continuou realizando investimentos precisos em novos setores de energia e inteligência e lançando várias tecnologias avançadas para os mercados.

No setor de novas energias, a GWM divulgou oficialmente o sistema L.E.M.O.N DHT. Como um sistema híbrido altamente integrado e de alta eficiência, esta tecnologia é compatível com e pode ser equipada tanto em arquiteturas de energia HEV quanto PHEV. Entre eles, a eficiência geral da transmissão de modelos equipados com arquiteturas de energia HEV pode ser melhorada em mais de 50%. Nos testes no local, a taxa de economia de combustível desses modelos pode atingir de 35% a 50% em comparação com outros modelos de combustível.

Considere o HAVAL JOLION HEV como exemplo. Com o suporte do L.E.M.O.N. DHT, seu consumo de combustível pode ser ajustado automaticamente para maximizar a eficiência do combustível em diferentes modos de condução, como padrão, esportivo e ecológico. Esta função pode atender às necessidades dos usuários em diversos cenários, incluindo vias urbanas, vias expressas e outras condições de direção.

No setor de inteligência, a GWM lançou o Coffee Intelligence 2.0 e apresentou uma nova arquitetura eletrônica e elétrica e um chassi inteligente drive-by-wire no ano passado. Com base em todas essas melhorias tecnológicas, o desenvolvimento do Coffee Intelligence 2.0 também se concentra em atualizar a tecnologia de direção inteligente e desenvolveu o sistema de navegação assistida por inteligência NOH (Navigation On HIPilot).

Quando o sistema é acionado, o veículo pode auxiliar automaticamente o motorista em mudanças de faixa, ultrapassagens e outras situações ao dirigir. Ele também pode monitorar se o motorista está cansado, incapaz de se concentrar ou em outras condições, refletindo o design do sistema orientado para o usuário.

A ciência e a tecnologia permitem que mais usuários desfrutem de uma experiência de condução mais confortável. No 8º Festival de Tecnologia realizado pela empresa, a GWM anunciou que continuaria a ampliar a equipe global de pesquisa e desenvolvimento atingindo 30 mil funcionários, e o investimento total nos próximos cinco anos chegaria a 100 bilhões de yuans.

Além do setor de pesquisa e desenvolvimento, a GWM também está desenvolvendo ativamente uma cadeia industrial automotiva com baixa emissão de carbono conectando todo o mundo. A empresa propôs construir sua primeira fábrica com zero emissões de carbono até 2023 para oferecer uma experiência de condução mais inteligente, mais segura e mais ecológica para os usuários globais.

FONTE GWM

