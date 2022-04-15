GWM инвестирует 9 млрд юаней в R&D с акцентом на новую энергетику и «умные» технологии

Главный директор по технологиям GWM HAVAL Лю Венбинь (Lv Wenbin) заявил, что, сталкиваясь с конкуренцией на мировом рынке, GWM всегда настаивала на концепции «чрезмерных инвестиций и целенаправленных исследований и разработок» для удовлетворения разнообразных индивидуальных потребностей пользователей по всему миру.

На протяжении последних лет компания GWM продолжила осуществлять целенаправленные инвестиции в проекты в сферах новой энергетики и «умных» разработок, выпуская на рынки различные передовые технологии.

В секторе новой энергетики GWM официально представила L.E.M.O.N. DHT. Эта высокоинтегрированная и высокоэффективная гибридная система совместима и может быть установлена как в архитектурах типа HEV, так и типа PHEV. Общая эффективность силового агрегата моделей, оснащенных архитектурой HEV, может быть повышена более чем на 50%. При тестировании на месте степень экономии топлива у этих моделей может достигать 35-50% по сравнению с другими топливными моделями.

В качестве примера можно привести HAVAL JOLION HEV. Расход топлива этого привода, оснащенного технологией L.E.M.O.N. DHT., может автоматически корректироваться для обеспечения максимальной топливной эффективности в различных режимах вождения, таких как стандартный, спортивный и ECO. Эта функция может удовлетворять потребности пользователей при различных сценариях, включая городские дороги, автострады и другие условия вождения.

В сегменте «умных» технологий GWM представила в прошлом году систему Coffee intelligence 2.0 с новой электронной и электрической архитектурой, а также интеллектуальной технологией Drive-by-Wire. Разработка системы Coffee Intelligence 2.0, вобравшей в себя все эти технологические усовершенствования, была также направлена на модернизацию интеллектуальных технологий вождения и разработку навигационной системы NOH (навигация с HIPilot) с использованием интеллектуальных данных.

При включении системы транспортное средство может автоматически помогать водителю в изменении полосы движения, обгоне и других действиях в процессе вождения. Кроме того, она может контролировать, устал ли водитель, способен ли он сосредоточиться и пр., что отражает ориентированность системы на пользователя.

Наука и техника позволяют большему числу пользователей наслаждаться более комфортным вождением. На 8-м технологическом фестивале, проводившемся компанией, GWM объявила о том, что продолжит расширять штат научно-исследовательского и опытно-конструкторского персонала и доведет его до 30 000 человек, а общий объем инвестиций в течение следующих пяти лет достигнет 100 млрд юаней.

Помимо научно-исследовательского и опытно-конструкторского сектора, GWM также активно создает низкоуглеродную отраслевую цепь, соединяющую весь мир. Компания предложила построить свой первый завод с нулевыми углеродными выбросами к 2023 году для обеспечения более интеллектуального, безопасного и экологичного вождения для пользователей по всему миру.

Фото ― https://mma.prnewswire.com/media/1797940/image1.jpg

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