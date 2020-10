GWM kündigt erste Märkte für die Markteinführung des neuen POER-Pickups an sowie weitere Sicherheitstechnik

Zusätzlich zu den bereits angekündigten Funktionen Apple CarPlay, Lane Keep Assist (LKA) und Lane Departure Warning (LDW), wird der POER auch mit Cross Traffic Alert (CTA), Autonomous Emergency Braking (AEB) und Intelligent Speed Assistance (ISA) ausgestattet sein. Diese marktführenden anspruchsvollen Fahrassistenzfunktionen sind die neuesten Entwicklungen im Bereich der intelligenten Fahrassistenztechnologie. Sie verbessern nicht nur den Komfort, sondern erhöhen auch die Sicherheit insgesamt. Die spezifischen Konfigurationen sind von Land zu Land verschieden und werden im jeweiligen Land zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

GWM hat kürzlich seine Absicht angekündigt, sich nicht mehr nur auf den chinesischen Markt zu beschränken, sondern ein international vertretenes Mobilitätstechnologieunternehmen zu werden. So wurden alle Aspekte der Fertigung für die Produktion qualitativ hochwertiger, technologisch überlegener Produkte optimiert. Das geht über die technologische Innovation in Forschung und Entwicklung bis hin zur kompletten Modernisierung der Fertigungskapazitäten.

Alle POER-Pickups von GWM werden in der GWM-Fabrik in Chongqing hergestellt, die 2019 als fünfte „full-process" GWM-Produktionsstätte in Betrieb genommen wurde. Es handelt sich um eine intelligente Fabrik, die sich durch intelligente Fertigung, intelligente Logistik und digitale Operationen auszeichnet. Das intelligente Informationssystem der Produktionsstätte koordiniert die Abteilungen F&E, Produktion, Lieferung, Verkauf, Personal, Finanzen und Betriebsmittel. Die Schweißwerkstatt der Fabrik verfügt über 98 Schweißroboter und erzielt eine Automatisierungsrate von 100%. In der Stanzerei kann in den beiden großen automatischen Hochgeschwindigkeits-Stanzlinien mit Betätigung einer einzigen Taste die Stanzform automatisch gewechselt werden (ADC-Technik). Eine Automatisierungsrate von 70 % wird in der Stanzerei durch das Set Parts Supply (SPS) und Automated Guided Vehicle (AGV) System erreicht. In der Fabrik werden Advanced Planning and Scheduling (APS) und das Manufacturing Execution System (MES) und weitere Systeme angewandt. Die intelligente Fertigung wurde in allen Bereichen implementiert: in der Koordination der Produktionsplanung, der kreativen Prozesssteuerung, dem Qualitätsmanagement, dem Anlagenmanagement, der Koordination der Lieferkette, der Informationssammlung und der Integration der Anlagen.

GWM ist ein weltbekannter SUV- und Pickup-Hersteller. Das Unternehmen ist seit 2003 an der Börse von Hongkong und seit 2011 an der Börse von Shanghai notiert. Mit vier Marken, darunter HAVAL, WEY, ORA und GWM Pickup, produziert der Autohersteller sowohl konventionelle als auch Fahrzeuge der neuen Energieklasse und konzentriert sich auf die Kategorie der SUVs und Pickups. GWM kann seine Kernkomponenten, einschließlich Motoren und Getriebe, eigenständig unterstützen. Im Jahr 2019 verkaufte GWM 1.058.648 Neufahrzeuge, was einem Anstieg von 1,43 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und wodurch zum vierten Mal in Folge die Millionengrenze überschritten wurde.

