GWM lança seu novo SUV cupê HAVAL H6S com muitos destaques

Como a versão avançada do HAVAL H6, que é há muito tempo o SUV nº 1 em vendas da China, o desempenho do HAVAL H6S chamou muita atenção. Com foco nas novas necessidades dos clientes, a GWM desenvolveu o primeiro SUV cupê da série HAVAL H6 com base na plataforma L.E.M.O.N. e na plataforma Coffee Intelligence.

Baseado no acúmulo técnico do HAVAL H6 nos últimos dez anos e na filosofia "centrada no cliente" da GWM, o HAVAL H6S não só herdou a inovação da GWM em design interno e externo, mas também foi atualizado nos quesitos cabine inteligente, desempenho de potência e sistema de controle.

O HAVAL H6S está equipado com o sistema de cabine GC-OS da Coffee Intelligence. Com a ajuda do poder da super computação dos chips de ponta montados no veículo, ele conta com avanços multidimensionais em IA, interação e ecossistema, e proporciona aos usuários uma nova experiência de direção inteligente em todos os cenários. Ao mesmo tempo, em termos de desempenho de potência, oferece um motor a gasolina 2.0T e um sistema DHT L.E.M.O.N. para o câmbio. Com o sistema L.E.M.O.N. DHT, o HAVAL H6S pode alcançar excelente desempenho de potência máxima de 179 kW, torque máximo de 530 N·m, 100 quilômetros de aceleração em 7,5 segundos e consumo abrangente de combustível de 4,9 litros. Isso representa a entrada da marca HAVAL em uma nova era de energia híbrida.

Em termos de sistema de controle, o HAVAL H6S oferece sete modos de condução, incluindo pista de corrida, esportivo, econômico, neve, areia, off-road e padrão. Isso confere ao veículo o controle e o prazer de dirigibilidade dos veículos de luxo e consegue satisfazer as necessidades dos usuários com diferentes hábitos de condução e condições.

Além disso, o HAVAL H6S tem muitos destaques tanto no design interno quanto no externo. Seu interior é predominantemente preto, incluindo painéis decorativos de fibra de carbono e costura em amarelo vivo, uma grande tela suspensa, volante multifuncional com borboletas do tipo "paddle shifter", alavancas de troca de marcha e outras configurações, criando uma sensação de tecnologia e movimento suficientes. Esses itens de design podem atender à demanda diversificada dos usuários. Quanto ao design externo, o HAVAL H6S adota o conceito de design de estética "black shark". Com design frontal em forma de barbatana peitoral de tubarão e faróis de LED automáticos semelhantes aos olhos de um tubarão, esses detalhes criam um efeito visual tão poderoso quanto o de um tubarão. A carroceria em estilo fastback e a extremidade traseira com design de asa traseira suspensa dão ao SUV uma aparência jovem e esportiva.

No futuro, espera-se que o HAVAL H6S seja vendido em vários mercados do mundo, enriquecendo a linha de produtos da HAVAL no mercado internacional e oferecendo aos usuários globais uma experiência de viagem tecnológica de alta qualidade e diversificada, com extrema força de produto, inteligência e novas energias.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1626514/image.jpg

FONTE GWM

SOURCE GWM