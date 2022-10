GWM lance deux modèles de véhicules à énergie nouvelle au Mondial de l'auto de Paris pour atteindre le Saint Graal électrique

BAODING, Chine, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 17 octobre, les deux marques de véhicules à énergie nouvelle de GMW, WEY et ORA, ont présenté plusieurs modèles au Mondial de l'Auto de Paris 2022, dont les modèles WEY Coffee 01 et ORA GOOD CAT (appelé FUNKY CAR sur le marché européen) qui ont officiellement été lancés sur le marché européen.

GWM Launches Two New Energy Models at Paris Motor Show to Reach the Electric Holy Grail

Henry Meng, Président de GWM Europe, s'est exprimé à l'occasion du Mondial de l'Auto de Paris 2022 : « Le Mondial de l'Auto de Paris est le meilleur endroit pour présenter GMW et nos produits au marché européen ainsi qu'au monde entier. WEY et ORA sont les deux premières marques de GWM à entrer sur le marché européen. »

WEY, la nouvelle marque de véhicules haut de gamme à énergie nouvelle, associe luxe et technologies de pointe. Grâce à ses technologies « Smart Driving », « Smart Cockpit », « Smart Devices » et à d'autres avantages, WEY permettra à GMW de développer ses activités sur le marché européen des véhicules de luxe à énergie nouvelle.

Lors du salon, WEY a présenté au public deux modèles hybrides rechargeables, à savoir le WEY Coffee 01 et le WEY Coffee 02.

Le WEY Coffee 01 vient de faire son entrée officielle sur le marché européen et d'afficher son prix. Grâce aux technologies hybrides intelligentes DHT et Coffee Intelligence, le modèle WEY Coffee 01 dispose de plusieurs avantages, notamment la possibilité de conduire en électrique pur sur une distance ultra-longue, d'excellentes performances et des fonctionnalités intelligentes de pointe. Ces caractéristiques en font un modèle à énergie nouvelle intelligent très attendu du Mondial de l'Auto de Paris.

ORA est une marque innovante et tendance de véhicules électriques purs de GMW. Inspiré par les valeurs de la marque, « Confiance, Authenticité, Fiabilité, Inclusivité et Engagement », le modèle ORA s'efforce d'apporter une nouvelle vision de la mobilité électrique sur le marché européen. Au Mondial de l'Auto de Paris, les modèles ORA tels que GOOD CAT (appelé FUNKY CAT sur le marché européen), GOOD CAT GT (appelé FUNKY CAT GT sur le marché européen) et Next ORA CAT étaient exposés.

Le modèle ORA GOOD CAT (appelé FUNKY CAT sur le marché européen) a été vendu officiellement sur le marché européen. Il est équipé d'un système d'aide à la conduite intelligent de pointe, associant des fonctions telles que le régulateur de vitesse adaptatif, un système d'évitement des collisions arrière et la détection des angles morts grâce à une caméra à 360 degrés. Ces caractéristiques offrent aux conducteurs une expérience plus sûre et plus intelligente.

De fait, avec leurs excellentes performances intelligentes, les modèles WEY Coffee 01 et ORA GOOD CAT (appelé FUNKY CAT sur le marché européen) ont reçu 5 étoiles au test d'Euro NCAP en septembre 2022. Les deux modèles à énergie nouvelle ont également obtenu la certification UN R155 pour la cybersécurité des véhicules.

GWM accélère la mise en œuvre de sa stratégie d'expansion des nouvelles énergies en développant ses activités sur le marché européen. « Nous sommes déterminés à créer un avenir plus propre et durable pour nos clients. En 2023, GWM ouvrira sa première usine carboneutre. D'ici 2025, les cinq marques de GWM lanceront au total plus de 50 modèles à énergie nouvelle sur le marché mondial », a déclaré Henry Meng.

