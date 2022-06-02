GWM объявила о выпуске 300-тысячного автомобиля модели POER

«За счет своих выдающихся характеристик GWM POER стал одной из самых популярных моделей на рынке, и благодаря этому автомобилю потребители по всему миру получили возможность стать владельцами высококачественного пикапа, оснащенного интеллектуальными технологиями», — заявил заместитель генерального директора GWM International Тони Сун (Tony Sun) на церемонии по случаю выпуска 300-тысячного автомобиля GWM POER.

С 2019 года на этой производственной линии в Китае, который стал стартовым рынком для модели, всего за 100 дней были выпущены первые 10 тысяч автомобилей GWM POER.

Для удовлетворения разнообразных потребностей мировых рынков GWM POER доступен в различных интеллектуальных конфигурациях. Например, на австралийском рынке эта модель оснащается многочисленными интеллектуальными системами содействия вождению, такими как система предупреждения о сходе с полосы (LKA) и система автономного экстренного торможения (AEB), для всестороннего повышения безопасности водителей и пассажиров во всех аспектах дорожного движения.

В частности, функция AEB обеспечивает автоматическое торможение транспортного средства при возникновении аварийной ситуации или необходимости поддержания минимального безопасного расстояния. В таких случаях эта функция может сократить число дорожно-транспортных происшествий и повысить безопасность дорожного движения.

Для удовлетворения различных потребностей клиентов по всему миру компания GWM также недавно выпустила на китайский рынок модель Jingangpao. Это новейшая модель в подсерии пикапов GWM. Оснащенная большой грузовой площадкой, модель Jingangpao обеспечивает удобство для жизни и повседневной работы клиентов. Например, параметры грузоподъемности Jingangpao позволят клиентам с большей эффективностью осуществлять транспортировку крупногабаритной мебели и механического оборудования.

Модель GWM POER в настоящее время доступна более чем в 50 странах, включая Австралию, Новую Зеландию, Чили, Саудовскую Аравию и ЮАР, причем на многих из этих рынков фиксируется рост продаж.

Согласно отчету, опубликованному Национальной автомобильной ассоциацией Чили (ANAC), в феврале этого года объем продаж пикапов GWM в Чили увеличился на 38%, а их доля на рынке превысила 19% благодаря популярности модели GWM POER.

«В перспективе компания GWM продолжит модернизацию и обновление своих пикапов с тем, чтобы клиенты по всему миру могли пользоваться лучшими продуктами и услугами, обеспечиваемыми передовыми технологиями», — заявил г-н Сун.

В этом году компания GWM также планирует представить Jingangpao на нескольких рынках, включая Саудовскую Аравию, Чили и другие страны, чтобы предложить более диверсифицированные и ориентированные на пользователя новые возможности для клиентов рынка пикапов по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1831406/A_New_Record__GWM_Officially_Announces_Its_300_000th_POER.jpg

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