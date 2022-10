GWM ORA erschließt Europa als neuesten Markt angesichts globalen Drucks

BAODING, China, 22. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Am 17. Oktober stellte ORA, die modische „Pure Electric Brand" (reine elektrische Marke) des Automobilherstellers GWM, auf dem Pariser Autosalon 2022 sein erstes Modell auf dem europäischen Markt vor und markierte damit seinen Eintritt in den Mainstream-Markt in Europa im Rahmen einer breiteren globalen Expansion.

Als Reaktion auf den Trend zur Elektrifizierung und intelligenten Nutzung hat GWM ORA als seine erste neue Energiefahrzeugmarke eingeführt. ORA hat auf der Paris Motor Show 2022 drei Modelle vorgestellt. Darunter auch der ORA GOOD CAT (FUNKY CAT auf dem europäischen Markt), das Modell, das von Euro NCAP mit fünf Sternen ausgezeichnet wurde. Es wurde offiziell in Europa eingeführt und wird bald auch im Vereinigten Königreich, in Schweden, Deutschland, Israel und Island erhältlich sein.

Europa ist eine der Regionen mit der am weitesten entwickelten Automobilindustrie der Welt und die Marktzugangsvorschriften für Fahrzeuge sind recht streng. Seit 2021 nutzt ORA die gesamte industrielle Kette und die FuE- und Produktionskapazitäten von GWM und hat sich auf den Weg nach Europa gemacht.

Auf der IAA Mobility 2021 stellte ORA seine europäische Strategie vor, die vorsieht, dass die Marke bis 2025 mit mehr als 10 Modellen in Europa debütieren wird. In diesem Jahr hat ORA an der Fully Charged Show in London und an der EVS35(35. International Electric Vehicle Symposium & Exhibition)in Norwegen teilgenommen und damit viel Aufmerksamkeit bei lokalen Nutzern erregt.

Darüber hinaus hat ORA seine ORA APP in Europa veröffentlicht und ein europäisches Erfahrungszentrum in Deutschland eingerichtet, das den Zugang zu einer intensiven Kommunikation mit den Nutzern ermöglicht. Das Design des Experience Center wurde vom Deutschen Rat für Formgebung mit dem „German Brand Award 2022" in Silber ausgezeichnet.

In Asien besuchte ORA im März letzten Jahres die Bangkok International Motorshow 2021. ORA GOOD CAT wurde für seinen unverwechselbaren Stil mit dem „Best Design EV Award" ausgezeichnet. Nur sieben Monate später wurde dieses Fahrzeug offiziell auf dem thailändischen Markt eingeführt und entwickelte sich zu einem trendigen Modell, das von den lokalen Nutzern bevorzugt wurde.

Um den Nutzern ein komfortableres Ladeerlebnis zu bieten, hat ORA in Thailand eine Supercharging-Station eingerichtet, die photovoltaische Stromerzeugung, Energiespeicherung und Aufladen integriert. ORA koordinierte auch seine Online- und Offline-Kanäle durch die Einrichtung von Super Experience Stores bei neuen Einzelhändlern in lokalen Regionen, um seinen Pre-Sales-, Sales- und After-Sales-Service zu verbessern und umzugestalten.

Gegenwärtig beschleunigt GWM ORA seinen Aufbau auf dem Markt in Ozeanien, dem Nahen Osten und anderen Regionen und treibt die Globalisierung aktiv voran.

Rebecca Grajecki, Direktorin für Marke und Marketing bei GWM Europe, sagte auf der Paris Motor Show 2022: „ORA wird global agieren und digitale, intelligente und unterhaltsame Produkte und Dienstleistungen anbieten. Er wird zum intelligenten Begleiter, der seine Fahrer bei ihren Abenteuern begleitet, ihnen unvergessliche Erinnerungen beschert und sie in eine bessere Zukunft führt – eine umweltfreundlichere, strahlendere Zukunft mit unendlich vielen Möglichkeiten."

