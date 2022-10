BAODING, China, 22 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 17 de outubro, a ORA, a moderna "marca elétrica pura" da fabricante de veículos GWM, lançou seu primeiro modelo no mercado europeu, no Paris Motor Show 2022, marcando sua entrada no mercado convencional europeu, em meio a uma expansão global mais ampla.

GWM ORA explora Europa como mercado mais recente em meio a impulso global (PRNewsfoto/GWM)

Em resposta à tendência de eletrificação e automação inteligente, a GWM lançou a ORA como sua primeira marca de veículos de nova energia. A ORA demonstrou três modelos no Paris Motor Show 2022. Entre eles, o ORA GOOD CAT (FUNKY CAT no mercado europeu), modelo que recebeu a classificação cinco estrelas da Euro NCAP, foi oficialmente lançado na Europa e estará disponível no Reino Unido, Suécia, Alemanha, Israel e Islândia em breve.

A Europa é uma das regiões em que a indústria automobilística é a mais desenvolvida do mundo, e as regulamentações de acesso ao mercado para veículos são muito rigorosas. Desde 2021, a ORA, utilizando toda a cadeia industrial e P&D da GWM, e também a força de produção da empresa, iniciou sua jornada na Europa.

Na IAA Mobility 2021, a ORA apresentou sua estratégia europeia: a marca faria a estreia global de mais de dez modelos na Europa até 2025. Este ano, a ORA participou do Fully Charged Show, em Londres, e do EVS35, (o 35º Simpósio Internacional e Exposição de Veículos Elétricos), na Noruega, atraindo muita atenção dos usuários locais.

Além disso, a ORA tornou público o ORA APP na Europa e criou um centro de experiência europeu na Alemanha, oferecendo acesso a aprimorada comunicação com os usuários. O projeto do centro de experiência recebeu Prata no "2022 German Brand Award" do Comitê de Design Alemão.

Na Ásia, a ORA participou do Bangkok International Motor Show 2021 em março do ano passado. O ORA GOOD CAT recebeu o prêmio Best Design EV Award por seu estilo diferenciado. Apenas sete meses depois, o veículo foi oficialmente lançado no mercado tailandês e tornou-se um modelo moderno preferido pelos usuários locais.

Para oferecer aos usuários uma experiência de carregamento mais conveniente, a ORA montou na Tailândia, uma estação de supercarregamento que integra geração de energia fotovoltaica, armazenamento de energia e carregamento na Tailândia. A ORA também coordenou seus canais on-line e off-line, criando lojas de superexperiência de novos varejistas em regiões locais para atualizar e transformar os serviços de pré-venda, vendas e pós-venda.

Atualmente, a GWM ORA está promovendo sua presença no mercado da Oceania, Oriente Médio e outras regiões e também promove ativamente seu plano de globalização.

Como disse Rebecca Grajecki, diretora de marca e marketing da GWM Europa, no Paris Motor Show 2022: "a ORA se tornará global e oferecerá produtos e serviços digitais, inteligentes e de entretenimento. Ela se tornará a companhia inteligente para acompanhar seus motoristas em aventuras, criando lembranças inesquecíveis e levando-os a um futuro melhor – um futuro mais limpo e mais brilhante com possibilidades infinitas."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1927010/GWM_ORA_Taps_Europe_as_Latest_Market_Amid_Global_Push.jpg

FONTE GWM

SOURCE GWM