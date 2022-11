BAODING, China, 2 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 31 de outubro, a GWM ORA lançou um modelo elétrico puro chamado Lightning Cat (para o mercado chinês) na China, que foi revelado no Paris Motor Show 2022 recentemente.

No evento de lançamento, Dong Yudong, CEO da marca ORA, apresentou ao público os destaques do novo carro. Ele também recebeu o CATARC (China Automotive Technology & Research Center) TOP Safety "Collision Challenge Certificate" para Lightning Cat, emitido por Zhang Jinhuan da Sociedade Chinesa de Engenheiros Automotivos.

GWM ORA Lightning Cat foi lançado com ênfase na segurança (PRNewsfoto/GWM)

Anteriormente, o Lightning Cat foi testado pelo CATARC sobre rolagem e queda em espiral de alta velocidade. O teste foi realizado em um local autorizado do CATARC. Antes de começar, as funções de condução assistida inteligente do modelo estavam todas desligadas. Em seguida, foi operado por um robô para correr a 60 km/ h em direção à ponte espiral de um lado e causou um enorme acidente que fez o carro rolar 540 e caiu no poço. A queda máxima no teste foi superior a 6 metros.

Após o teste, o compartimento do ocupante do modelo permaneceu bem e forneceu espaço suficiente para os passageiros sobreviverem a um acidente. A estrutura dentro da bateria está intacta e não foi observado vazamento de eletrólitos ou combustão espontânea após 24 horas de repouso.

ORA Lightning Cat adota uma estrutura de carro tipo gaiola. Seu corpo é feito de aço de alta resistência. O avançado aço estampado a quente com uma resistência máxima de 2.000 MPa foi adotado para os pilares A/ B do modelo. Tudo isso pode garantir a segurança do veículo e dos ocupantes em caso de acidente.

A bateria sem preocupações do modelo também passou por 4 testes especiais de segurança CATARC para baterias em condições extremas. Não houve incêndio ou explosão causada por picada de alfinete, fogo e outros testes.

Várias funções inteligentes de assistência de condução, que foram desligadas no teste, também são destaques do ORA Lightning Cat. Está equipado com o sistema de assistência à condução inteligente ORA-PILOT 3.0, que pode identificar de forma inteligente veículos, pedestres, bicicletas e outros através de suas câmeras e radares. Em caso de uma distância insegura dos obstáculos, o sistema pode automaticamente fazer um alarme e tomar medidas de emergência para reduzir o risco.

O design de seu exterior, sistema de energia e outros recursos atraentes também foram exibidos no evento de lançamento. Com um design estético super aerodinâmico, o modelo possui um coeficiente de arrasto ultra baixo de 0,22Cd. Ele é equipado com um spoiler traseiro elétrico adaptativo, que se desdobra automaticamente quando a velocidade está acima de 70 km/ h para separar rapidamente o fluxo de ar traseiro. O ORA Lightning Cat é vendido em várias versões no mercado chinês, incluindo um com motores elétricos duplos e um sistema de tração nas quatro rodas, que oferece uma potência máxima de 300kW e um torque máximo de 680N•m.

Espera-se que a GWM ORA traga mais modelos elétricos puros de alta qualidade para usuários globais e forneça experiências de viagem mais limpas, seguras e inteligentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1935175/GWM_ORA_Lightning_Cat_Rolled_Out_with_Emphasis_on_Safety.jpg

FONTE GWM

