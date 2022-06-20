GWM открыла более 1000 патентов на автомобили, работающие на новых источниках энергии

Согласно отчету, также опубликованному на этом сайте, число патентов, открытых рынку китайскими производителями готовых автомобилей, резко увеличилось, при этом китайские компании догнали или превзошли по этому показателю на китайском рынке производителей, финансируемых из-за рубежа.

На протяжении многих лет компания GWM непрерывно наращивает инвестиции в исследования и разработки в области транспортных средств, использующих новые источники энергии, и прокладывает различные пути развития, выпуская гибридные и полностью электрические автомобили.

Для ускорения последовательных улучшений и модернизации продукции с новыми источниками энергии компания GWM разработала технологию L.E.M.O.N. DHT. Это высокоинтегрированная бензино-электрическая гибридная система, используемая в моделях с силовыми установками PHEV или HEV. Модели с обеими установками могут обеспечивать более длительное, эффективное и комфортное вождение.

Модель WEY Coffee 01, в которой используется установка PHEV, оснащается аккумуляторным блоком питания с высокой плотностью энергии и имеет относительно более длительный запас хода только на заряде. При ежедневном использовании эта конфигурация может сократить количество зарядок и помочь пользователям насколько это возможно избавиться от проблем, связанных с частой зарядкой. Кроме того, этот автомобиль может автоматически переключаться в режим с одновременным использованием топлива и электрического заряда, что позволяет водителям ускоряться с достаточной мощностью для обгона при движении на высокой скорости.

Для удовлетворения потребностей разнообразных покупателей по всему миру в более экономичном и экологически безопасном вождении компания GWM представила HAVAL JOLION HEV и HAVAL H6 HEV на таиландском рынке. Эти две модели, оснащенные технологией L.E.M.O.N. DHT, поддерживают низкий расход топлива в различных дорожных условиях. При пробках в часы пик система может переключаться на электроэнергию для минимизации расхода топлива.

Компания GWM также демонстрирует различные технологические достижения в области полностью электрических автомобилей, включая электроприводы и электрические элементы управления. В частности, длинные аккумуляторные элементы L-типа успешно используются в различных моделях марки ORA на китайском рынке.

Компания GWM придерживается концепции «избыточных инвестиций и продуманных исследований и разработок». Согласно финансовому отчету GWM за 2022 год, в прошлом году компания инвестировала 9,07 млрд юаней в исследования и разработки новых энергетических и интеллектуальных технологий.

Для достижения глобальной углеродной нейтральности компания GWM продолжит в будущем расширять программу производства автомобилей, использующих новые источники энергии. В ближайшие годы компания планирует запустить десятки новых таких автомобилей, чтобы обеспечить более экологичное и интеллектуальное вождение для клиентов по всему миру.

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