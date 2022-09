BAODING, China, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 9 de setembro, o GWM HAVAL H6 GT foi apresentado na Copa do Mundo de Rúgbi Sevens de 2022, realizada na África do Sul, e provocou o aumento de entusiasmo pela experiência visual do SUV coupé.

A marca HAVAL estabeleceu uma área de experiência fixa para o HAVAL H6 GT fora do estádio da Cidade do Cabo, o que dá aos torcedores de rúgbi e outros públicos a oportunidade de experimentar de perto o seu estilo único de coupé esportivo do modelo.

GWM patrocina a Copa do Mundo de Rúgbi Sevens de 2022 e apresenta o HAVAL H6 GT de visual impressionante (PRNewsfoto/GWM)

O HAVAL H6 GT adota um design estético bioinspirado, que integra a postura vigorosa de um tubarão à modelagem da carroceria, o que o torna muito esportivo. As laterais do HAVAL H6 GT incluem muitos detalhes de design personalizados para embelezamento, como linhas suaves e robustas, formato fastback e spoilers traseiros duplos. Esses detalhes enfatizam ainda mais o senso de estilo e espírito esportivo do modelo.

Na verdade, na primeira semana de setembro, o HAVAL H6 GT realizou um test drive de mídia na África do Sul. O TopGear.co.za, a SAGMJ e outros meios de comunicação locais de renome expressaram seu reconhecimento por este modelo.

"O HAVAL H6 GT incorpora a praticidade do H6 convencional com o estilo moderno. Não há dúvida de que será bem recebido pelos compradores locais de SUV", comentou o TopGear.co.za, um site local especializado em automóveis.

"O HAVAL H6 GT está remodelando a aparência de SUVs. Este modelo esportivo oferece um produto diferente para o SUV H6 e também complementa a atual linguagem estilística exclusiva do HAVAL H6", comentou a South African Guild of Mobility Journalists (SAGMJ).

O HAVAL H6 GT também está equipado com um track mode e um sistema de de ondas sonoras de escape, para oferecer aos pilotos de testes globais uma experiência de direção mais esportiva.

Conrad Groenewald, diretor de operações da HAVAL South Africa, disse: "A HAVAL está levando a marca aos consumidores em um formato que repercute no mercado por meio de eventos de patrocínio, como a Copa do Mundo de Rúgbi Sevens."

Em julho deste ano, o HAVAL H6 GT também apareceu na Red Bull Quicksand na África do Sul, dando aos espectadores uma sensação mais tangível do charme do SUV coupé. No mercado australiano, a HAVAL tem continuamente aproximado seus modelos e usuários por meio da cooperação com a City2Surf, que é popular entre os jovens.

Exceto para o HAVAL H6 GT, para atender às necessidades diferenciadas de usuários diversos do mundo todo, a família HAVAL H6 também vem expandindo constantemente suas linhas de produtos ao lançar uma variedade de modelos, como a versão movida a combustível do H6 e a versão híbrida HEV/PHEV.

A família HAVAL H6 da GWM planeja lançar diferentes versões de produtos em vários mercados no mundo proximamente e espera oferecer experiências personalizadas a mais usuários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1903077/image_1.jpg

FONTE GWM

