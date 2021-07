GWM planeja investir RMB 100 bilhões em P&D voltados para novas energias e campos inteligentes nos próximos cinco anos

Relatórios oficiais mostram que, na área de novas energias, a bateria de energia "Dayu" lançada pela GWM erradica incêndios e explosões assim que as células de diferentes sistemas químicos se deparam com a fuga térmica, acabando com a ansiedade dos usuários em relação à segurança dos veículos elétricos. Na área de energia híbrida, o primeiro DHT híbrido L.E.M.O.N. do mundo lançado pela GWM permite a comutação entre petróleo e eletricidade com base em inteligência de cenário, possibilitando uma taxa de economia de combustível de 50% em condições de funcionamento urbanas. Quanto maior a velocidade do veículo em condições de funcionamento em rodovia, maior a taxa de economia de combustível. Na área de energia de hidrogênio, a GWM desenvolveu o limpador de ar catódico com quatro elementos filtrantes de ar, incluindo carbono ativado e fibra sintética, para proteger as células de combustível, que podem adsorver e filtrar substâncias nocivas e proteger efetivamente a vida útil do sistema de energia de combustível. Seu sistema de gerenciamento de hidrogênio desenvolvido de forma independente monitora ativamente a segurança do sistema para garantir a segurança total dos veículos e das pessoas, ao mesmo tempo que otimiza a válvula e a estrutura de tubulação do sistema de armazenamento de hidrogênio.