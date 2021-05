GWM POER gewinnt mit der Stärke seiner Produkte die Herzen der Kunden und erhöht seinen Absatz erheblich

Doch der GWM POER verzeichnet nicht nur einen Boom bei der Marktnachfrage, er hat auch in den wenigen Monaten seit seiner Einführung viele maßgebliche Medienpreise gewonnen. Innerhalb eines Monats nach der Markteinführung in Chile hat der GWM POER die begehrteste Auszeichnung der chilenischen Autoindustrie gewonnen - „Best Pickup of the Year". Vor kurzem nahm der GWM POER an der jährlichen Modellauswahl von Autocar, einer wichtigen Fachzeitschrift in Australien, teil und gewann die Auszeichnung „Best Model of the Year" in der Kategorie Pickup im Wettbewerb mit internationalen Pickup-Marken. Es erhielt viel Lob in einer Reihe von australischen Medien. Zum Beispiel lobte Autocar den GWM POER als „erste Wahl unter den multifunktionalen Pickups" mit „erstaunlichem Fahrerlebnis"; Cars Guide lobte, dass „die Leistung des GWM POER bereits die der Tier-1-Konkurrenzprodukte übertroffen hat"; Carsales verglich den GWM POER sogar direkt mit dem Marktgiganten Ford Ranger und erwähnte lobend, dass „der GWM POER sich völlig von anderen chinesischen Wettbewerbern unterscheidet und den australischen Pickup-Markt gründlich aufrütteln wird".