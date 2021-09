GWM présente plus d'une dizaine de nouveaux produits de ses cinq marques de véhicules lors du Salon de l'automobile de Chengdu

Dans l'aire d'exposition de HAVAL, le HAVAL H6S, le premier coupé SUV de GWM conçu à l'aide de la plateforme L.E.M.O.N. et COIFS, a fait son entrée sur le marché. D'un extérieur rappelant la forme d'un requin, le SUV est doté d'une grande calandre polygonale à l'avant pour créer un effet visuel aussi imposant qu'un requin. Grâce à sa carrosserie à toit profilé et au train arrière de l'aile arrière suspendue, le SUV apparaît comme un véhicule moderne et sportif. En ce qui concerne la conception intérieure, le SUV est équipé d'un grand écran suspendu, de la technologie intelligente HUD (Heads-Up Display, affichage tête haute) en couleur, de la technologie de reconnaissance faciale et d'autres technologies, qui lui donnent un air du futur. Il comprend un moteur à essence 2.0T et un système doté de la technologie « DHT » de L.E.M.O.N. pour la sélection. Ce magnifique véhicule intelligent devrait être commercialisé à l'échelle mondiale. En raison de son aspect robuste et décontracté et de sa configuration intelligente, le HAVAL DAGOU, un autre modèle qui se vend très bien, attire beaucoup l'attention grâce à ses points forts qui surpassent ceux des autres produits de la même gamme. Le premier mois après son lancement, il a été vendu plus de 10 000 fois en Chine. Cette année, cet excellent véhicule a reçu les éloges des médias locaux du marché australien, ce qui a renforcé la confiance de GWM quant à son entrée sur le marché mondial.

TANK, la cinquième marque en importance de l'entreprise, a présenté au monde entier ses deux chefs-d'œuvre, le TANK 400 et le TANK 500. Le TANK 400 est un SUV mecha tout-terrain de taille moyenne et grande qui combine une conception mecha unique, des capacités hors route et des technologies. Le TANK 500 se positionne comme un SUV tout-terrain de luxe décontracté de taille moyenne et grande arborant des traits extérieurs robustes, une énorme calandre chromée et des phares de forme irrégulière des deux côtés. L'intérieur est doté d'un tableau de bord numérique d'environ 31 cm, ainsi qu'un écran tactile central et un écran de commande arrière, dont l'ensemble offre une connexion à trois écrans. En outre, le véhicule est équipé du super groupe motopropulseur 3.0T V6+9AT, d'une puissance maximale de 260 kW et d'un couple maximal de 500 Nm pour répondre aux divers besoins d'une utilisation quotidienne et de la conduite hors route.

ORA a également dévoilé plusieurs nouveaux modèles. Notamment le ORA Balei Mao (nom pour le marché chinois), qui a d'abord été présenté au public par le biais d'une exposition. Le design extérieur du modèle est très rétro et reprend des éléments classiques tels que de gros pare-chocs chromés et de grandes roues blanc argenté avec de larges rayons. De son côté, GWM POER a célébré sa 200 000e livraison de voitures lors du salon de l'auto et a lancé le modèle Everest de son pick-up tout-terrain, qui a époustouflé le public avec ses capacités robustes. Au stand de WEY, le premier Macchiato équipé du groupe motopropulseur hybride intelligent DHT et un « véhicule intelligent rétro de nouvelle génération » a également été présenté.

Le stand de GWM est devenu le centre d'attention grâce à ses divers produits personnalisés. GWM continuera par ailleurs de mettre l'accent sur les utilisateurs et de lancer plus de produits à la mode pour offrir une expérience plus riche aux utilisateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1605441/GWM_Appears_at_24th_CDMS.jpg

