GWM приобретает завод Daimler в Бразилии для расширения присутствия в Южной Америке

Указанное соглашение предусматривает передачу прав собственности на землю, здания, оборудование и любые другие объекты завода в Ирасемаполисе за исключением персонала компании GWM. Ожидается, что этот процесс будет завершен к концу 2021 года. После своего вступления во владение заводом компания GWM представит передовые концепции производства, контроля качества, защиты окружающей среды и информационного обеспечения, соответствующие ее международным производственным стандартам, с целью встраивания завода в интеллектуальную производственную базу, удовлетворяющую потребности Бразилии и других южноамериканских стран. В то же время завод создаст около 2000 рабочих мест, будет стимулировать развитие местных отраслей, занимающихся поддержкой, НИОКР и другими видами услуг, способствовать дальнейшему преобразованию и модернизации местной структуры промышленности, а также обеспечивать дополнительные доходы и налоги для бразильского правительства.

По существу, Южная Америка служила одним из важнейших стратегических рынков GWM, который начал развертываться в Чили еще в 2007 году и достиг выдающихся результатов. Первые продававшиеся модели PICKUP и HAVAL SUV снискали большую популярность среди местных пользователей, что укрепило решимость компании GWM продолжать свое проникновение на южноамериканский рынок. Бразилия, превосходящая все южноамериканские страны по экономической мощи, размеру территории и численности населения, является одним из семи крупнейших автомобильных рынков мира с неисчерпаемым потенциалом для потребления автомобилей. Кроме того, компания GWM рассматривает Бразилию в качестве важного стратегического рынка для расширения своего присутствия в Южной Америке и намеревается изучать предпочтения местных потребителей и изменения, происходящие на автомобильном рынке. В данном случае после приобретения завода в Ирасемаполисе компания GWM будет использовать географические преимущества для продолжения своего развития и реализации своих стратегий на южноамериканском рынке, обеспечивая местным пользователям интеллектуальное, безопасное и комфортное вождение.

В настоящее время объемы продаж компании GWM растут на фоне пандемии COVID-19, которая продолжает лихорадить международные автомобильные рынки. За первые семь месяцев 2021 года объем зарубежных продаж компании GWM вырос на 176,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что укрепило ее уверенность в пользе глобализации. Завод в Ирасемаполисе, являющийся одной из важнейших баз для освоения южноамериканского рынка, также демонстрирует стратегическую способность GWM добиваться прогресса в неблагоприятных условиях. В перспективе будет сформирована «глобальная схема размещения объектов» компании GWM, включающая в себя производственные предприятия на территории Китая, России, Таиланда, Индии, Бразилии и других стратегических рынков и объединяющая 500 сетей сбыта по всему миру. Это будет способствовать дальнейшему расширению всемирной географии присутствия компании GWM, достижению ее амбициозной цели, заключающейся в реализации 4 миллионов автомобилей по всему миру к 2025 году, а также укреплению ее уверенности и сил для «завоевания китайского рынка и выхода на мировую арену».

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