GWM проводит марафон на умном заводе для демонстрации своей научной привлекательности

В гонке под девизом "Free Running" («Свободный ход») трасса ведет к высокоскоростному кольцу высокотехнологичного умного завода компании GWM в Сюйшуе, а также к штамповочному, сварочному и сборочному цехам, где участникам состязания предлагается уникальная возможность пробежать марафон. Завод в Сюйшуе, суммарный объем капиталовложений в который составил более 30 млрд юаней, был введен в эксплуатацию в 2017 году. На заводе широко внедряются передовые информационные технологии, включая обработку больших данных и Интернет вещей. Большие, но гибкие роботы-манипуляторы и полностью автоматизированные интеллектуальные производственные линии служат примерами высокоэффективных промышленных технологий и производственного потенциала компании GWM. Что касается контроля качества, то уровень защиты от ошибок по всей линии достиг 100%, а уровень успешного прохождения комплексного контроля качества — 99,79%. Коробка передач 7DCT, производимая заводом в Сюйшуе, завоевала множество крупных международных наград, включая место в «Первой десятке трансмиссий мира» и «Премию за инновационный научно-технический проект» на Международном конгрессе автомобильной промышленности. Кроме того, компания GWM также первой внедрила в состязание сервисных роботов. Высокие технологии, в частности беспилотные транспортные средства, роботы для грузоперевозок с автосопровождением, интеллектуальные мобильные пункты снабжения и автомобильные регуляторы темпа, продемонстрировали участникам забега привлекательность интеллектуального производства в Китае.

Благодаря продвижению стратегии глобализации компания GWM построила интеллектуальные предприятия в России, Таиланде, Индии и других странах, а также сформировала глобальную производственную систему «12+5», включающую 12 крупных автопроизводственных баз с полным технологическим циклом и 5 сборочных предприятий, что позволило привнести в мир интеллектуальные технологии GWM. Помимо этого, для достижения цели, заключающейся в преобразовании в транснациональную компанию-разработчика технологий обеспечения мобильности, компания GWM запустила три передовые технологические платформы, а именно "L.E.M.O.N"," TANK "и "COFIS intelligence", охватывающие новые энергетические технологии и технологии автономного вождения, и стремится сделать автомобили интеллектуальным партнером в сфере передвижения.

Марафон "2021 Smart Factory Marathon" берет свое начало от предпринимательского духа компании GWM, призывающего «добиваться ежедневного прогресса». Данный подход превосходно сочетается с характером данного марафона. Компания GWM, имеющая более чем тридцатилетнюю историю, также проводит марафон в процессе развития, где она настойчиво движется вперед, никогда не отказываясь от реализации духовных и культурных концепций, поддерживающих ее новаторство, молодость души и энергичность. В перспективе компания GWM будет непрерывно развивать интеллектуальные технологии, обслуживать пользователей по всему миру с применением открытых и новаторских подходов и разрабатывать более качественную продукцию.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1511764/GWM_hosts_marathon_in_the_smart_factory_to_show_its_scientific_charm.jpg

SOURCE GWM