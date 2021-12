GWM przedstawia globalną premierę HAVAL DARGO podczas targów Jeddah Motor Show

Globalna nazwa DARGO pochodzi od chińskiego słowa, które dosłownie oznacza „dużego psa", a więc wiernego towarzysza ludzkości. Długo oczekiwana chińska nazwa samochodu została przegłosowana przez dużą grupę fanów HAVAL i chińskich internautów w ramach wielu internetowych plebiscytów. Użytkownicy zaangażowali się w liczne dyskusje, a cała sprawa przez jakiś czas była gorącym tematem. Ten nowy model jest również przedstawicielem koncepcji produktów „Dare to go" („Odważ się ruszyć"). David Xu, dyrektor generalny GWM GCC ma nadzieję, że DARGO da użytkownikom możliwość duchowej realizacji śmiałego wyzwolenia się z ograniczeń i odważnego parcia naprzód.

Ten nowy zaawansowany model określany jest jako samochód o rozmiarach 3/4, łączący zalety miejskich i off-roadowych SUV-ów, by stworzyć zupełnie nową kategorię. Według badań oczekiwań użytkowników, HAVAL szereguje samochody sedan i crossovery typu all-terrain na kilka poziomów, które uwzględniają: sedany do użytku codziennego, kombi do podróżowania, miejskie SUV-y z wysoką pozycją foteli, dysponujące sporą wolną przestrzenią do jazdy w mieście oraz hard-core'owe SUV-y idealne do jazdy po bezdrożach. Poza powyższym, potrzebny jest także model, który łączy w sobie wersje SUV-a na bezdroża i miejską i nadaje się do wszystkich scenariuszy jazdy od miast, po trudny teren na wsi. Właśnie po to, by zapewnić użytkownikom bardziej kompleksowe wrażenia z jazdy powstał DARGO.

Nowy model DARGO już zdobył popularność i świetnie sprzedaje się w Chinach. Nieco ponad rok po jego premierze, łączna sprzedaż przekroczyła 100 tys. sztuk. Ostatnio samochód wygrał też tytuł Najpopularniejszego SUV-a roku 2021, jako pierwszy na liście Wskaźnika Satysfakcji Klientów Chińskiej Branży Motoryzacyjnej.

Jako nowy model pod globalną marką, HAVAL DARGO trafi do przedsprzedaży w Arabii Saudyjskiej. W najbliższej przyszłości model ten zostanie również udostępniony w Iraku, Chile, Rosji i innych krajach, gromadząc coraz większe grono użytkowników na światowych rynkach.

