GWM realiza conferência on-line de distribuidores estrangeiros de 2021, com o objetivo de vencer mundialmente com mudanças contínuas

A GWM conseguiu aumentar suas vendas apesar do cenário de recuperação contínua da COVID-19 e da falta mundial de chips. De janeiro a julho de 2021, o volume total de vendas da GWM ultrapassou 700 mil unidades, um aumento de 49,9% em relação ao ano anterior, e as vendas no exterior ultrapassaram 74 mil unidades, um aumento de 176,2% em relação ao ano anterior, respondendo por 10,4% das vendas globais, o que demonstra o enorme potencial que ela desenvolveu para o mercado mundial e o avanço de sua estratégia diante da nova situação. Incentivados por tudo isso, os distribuidores estrangeiros superaram as dificuldades e souberam inovar. A GWM concedeu o Prêmio de Pioneiro em Vendas aos quatro principais distribuidores no Chile, Arábia Saudita, Costa do Marfim e Ucrânia.

Com base no que foi conquistado e na estratégia de 2025, Meng Xiangjun, presidente rotativo da GWM, destacou na conferência que a única maneira de vencer globalmente é a mudança contínua. Ele incentivou todas as pessoas da GWM a vencer nessa mudança global, certificando-se de que a GWM se destacasse dos outros concorrentes, concentrando-se na vitória orientada por produtos e insistindo na operação do usuário.

Com base na estratégia de operação por categoria, a GWM transformará seus produtos em sucessos mundiais por meio da "evolução de produto único" e "diferenciação de categorias" e ganhará a concorrência global por meio de produtos de alta qualidade. Seguindo a tendência mundial de eletrificação, redes e inteligência, a GWM liderará o segmento de novas energias com uma linha completa de modelos de VE. Contará também com força técnica para consolidar sua posição de liderança como uma marca inteligente e criará produtos mais ecológicos, mais inteligentes e mais seguros para usuários globais.

Orientada pela vitória por meio de produtos, a GWM conquistará os corações dos usuários com base na inovação em todos as áreas, com "reformas empresariais profundas", vencendo, em última instância, com a construção de uma marca famosa no mundo todo. Ao permitir a operação sistemática do usuário, a GWM também está atraindo um número crescente de usuários por meio de atualizações de marketing e iterações de métodos. Está também consolidando um ecossistema de serviços inteligentes e inovadores para superar as expectativas dos usuários globais e conquistar a fama por meio da propaganda boca-a-boca.

Na conferência, a GWM enfatizou aos distribuidores estrangeiros os objetivos estratégicos de fazer com que os volumes globais de produção e de vendas atinjam quatro milhões de unidades e que as vendas no exterior cheguem a um milhão de unidades até 2025. A GWM assumirá o segmento de novos produtos como munição e a operação completa do usuário como a meta para criar experiências de produtos diversificadas e métodos inovadores para os usuários globais. A GWM continuará a mudar e a conquistar o futuro na concorrência mundial.

