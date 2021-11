GWM recebe mais de seis mil encomendas do ORA GOOD CAT no prazo de 48 horas após seu lançamento na Tailândia

Com linhas suaves, o ORA GOOD CAT tem aparência geral ampla e arredondada, o que o torna inconfundível. Seus faróis de LED são redondos e bonitos como os olhos de um gato. O contraste entre as duas cores, como a combinação de verde e branco ou de vermelho e preto, tanto na carroceria quanto no interior, conferem ao veículo uma aparência retrô e moderna.

O ORA GOOD CAT tem um sistema inteligente de acionamento elétrico integrado 3-em-1, que se caracteriza por uma maior capacidade de armazenamento de energia e maior eficiência de carregamento, melhorando efetivamente seu alcance e velocidade de carregamento. Se o usuário estiver com pressa e se esquecer de carregar com antecedência, esse sistema pode carregar uma bateria para um percurso de 100 quilômetros em 12 minutos.

Pode-se atingir um nível de bateria de 30% a 80% em 30 minutos para um percurso de, no máximo, 500 quilômetros quando a bateria está totalmente carregada.

Em termos de experiência de condução, o ORA GOOD CAT vem com configurações mais inteligentes e seguras, tornando-o mais fácil de usar. Ele conta com bancos de couro macios, e a altura do assento e o ângulo do encosto podem ser ajustados livremente. Também possui três configurações de memória de assentos, que podem ser ativadas rapidamente para se adequar aos hábitos de condução de usuários diferentes.

Notavelmente, o assento do motorista conta até com uma função de massagem para quando o motorista estiver cansado.

Sem falar das configurações de assistência à segurança. O ORA GOOD CAT vem equipado com controle de adaptação de condução (ACC) e sistema de imagem panorâmica de 360 graus. Quando o usuário estiver dirigindo em uma via urbana congestionada, a função acima permitirá que o usuário obtenha uma visão clara do ambiente ao redor. Ele pode se mover automaticamente para seguir um veículo que está à frente, de acordo com as condições da estrada em tempo real e desacelerar de forma inteligente quando necessário. Isso não só garante a segurança de condução do usuário, mas também alivia a fadiga quando se dirige por um longo período de tempo.

O nascimento do ORA GOOD CAT significa que a GWM conquistou um desenvolvimento estável na área de novas energias, com o apoio da tecnologia de plataforma dupla.

Na verdade, antes do lançamento do ORA GOOD CAT na Tailândia, a marca ORA já havia apresentado vários modelos na IAA Mobility 2021 e anunciou oficialmente que estará disponível para pré-venda na Europa em dezembro desse ano.

Dong Yudong, CEO da marca ORA, disse, na Conferência On-line de Distribuidores Estrangeiros de 2021, que a GWM possui a mais completa cadeia de suprimentos de veículos elétricos a bateria e a maior escala de fabricação e que seus diferenciais em termos de fornecimento e custo de produtos são um respaldo poderoso para que a ORA conquiste sua participação no mercado global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1679873/image.jpg

FONTE GWM

