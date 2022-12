GWM renforce sa stratégie mondiale en matière de nouvelles énergies

BAODING, Chine, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 2 décembre, GWM a organisé avec succès la conférence outre-mer 2022 en Thaïlande. Plus de 200 distributeurs de plus de 50 pays et régions du monde ont discuté de la stratégie de développement et de la programmation des nouvelles énergies de GWM.

GWM Deepens Its Global New Energy Strategy

GWM dispose d'une chaîne industrielle complète dans le domaine des énergies nouvelles en Thaïlande. Cet événement vise à fournir aux distributeurs étrangers une expérience unique des produits, des technologies, de la production, des ventes et d'autres aspects des énergies nouvelles, et à fournir un modèle pour la transformation des énergies nouvelles dans davantage de régions.

Lors de la conférence, le représentant de GWM Thaïlande a fait part du déploiement stratégique des nouvelles énergies sur le marché local. En se concentrant sur les nouveaux produits énergétiques, la société a lancé des produits diversifiés comprenant les HEV, PHEV et BEV. Sur la base des pratiques de l'usine de nouvelles énergies de Rayong, GWM a également bâti un « écosystème forestier » qui englobe la production de véhicules, les produits intelligents, les services de recharge et les modes de vie des utilisateurs.

En un an seulement, GWM a accompli des progrès remarquables sur le marché de la région ANASE. En novembre 2022, la société a livré plus de 13 000 véhicules à énergie nouvelle en Thaïlande, tandis que le HAVAL H6 HEV a maintenu une position de leader en termes de volumes de ventes sur le marché des SUV de classe C pendant 15 mois. Depuis sa base en Thaïlande, la société a déployé ses produits à énergie nouvelle dans d'autres pays de la région ANASE.

Parker Shi, vice-président de GWM, a déclaré que la Thaïlande disposait de nombreuses expériences en matière de développement des énergies nouvelles dont nous devrions nous inspirer. Étant l'un des principaux marchés de GWM, les accomplissements en matière de développement en Thaïlande propulseront GWM à l'avant-garde de la transformation propre et durable.

GWM déploie également à grande vitesse sa stratégie en matière d'énergies nouvelles dans le monde. Sur le marché européen, le WEY Coffee 01 et le ORA FUNKY CAT (également connu sous le nom de ORA GOOD CAT) ont été officiellement lancés. Le premier lot de WEY Coffee 01 a été expédié et sera livré aux utilisateurs allemands. En outre, la société prévoit de développer les marchés espagnol et suédois afin de promouvoir sa nouvelle présentation énergétique et la montée en gamme de la marque. En Amérique du Sud, GWM a terminé la mise à niveau technique de son usine au Brésil en novembre de cette année. Ces progrès ont permis de poser des bases solides pour le marché mondial.

Associés à la mise en œuvre rapide de cette nouvelle stratégie énergétique, ils ont favorisé l'expansion des activités et la croissance des ventes au niveau mondial. Aujourd'hui, la société dispose d'un réseau de vente à l'étranger de 700 concessionnaires et ses produits ont été exportés dans plus de 170 pays et régions, avec un volume total de ventes à l'étranger dépassant 1 million. Entre janvier et octobre de cette année, le volume des ventes de véhicules à énergie nouvelle a dépassé 100 000.

GWM continuera à promouvoir la mise en œuvre de la stratégie mondiale en matière d'énergies nouvelles avec le plan directeur du marché de la région ANASE. La société va également développer sans cesse de nouveaux produits énergétiques qui répondent aux besoins des utilisateurs mondiaux en matière de déplacements écologiques et leur procurent une expérience propre et intelligente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1961667/GWMImage.jpg

SOURCE GWM