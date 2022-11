GWM SUV WEY COFFEE 01 Híbrido recebe elogios

BAODING, China, 21 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 14 de novembro, foram divulgados os test drives do GWM WEY Coffee executados pela mídia na Europa, iniciando uma onda de experiência em veículos inteligentes movidos a novas energias.

Participaram do test drive jornalistas dos meios de comunicação mais importantes da Europa, como STERN.de, auto-illustrierte, AUTONOTIZEN e ACS AUTO. Eles testaram o veículo em rodovias e estradas rurais.

SUV WEY COFFEE 01 Híbrido recebe elogios

O WEY Coffee 01, o primeiro SUV da GWM lançado na Europa, adota a mais recente tecnologia híbrida e plataforma inteligente da GWM. Durante os test drives, seu excelente desempenho e experiência de inteligência avançada receberam vários comentários positivos de jornalistas.

O STERN.de, um renomado site de notícias, comentou que o WEY Coffee 01 é um SUV agradável e descontraído para viagens.

Equipado com tecnologia híbrida GWM no mercado europeu, o WEY Coffee 01 oferece como vantagem adicional o excelente desempenho e a alta eficiência. O modelo adota um motor turbo 2.0L e dois motores elétricos de alto desempenho, que permitem o ajuste automático da potência de acordo com os hábitos e modos de direção dos usuários.

"O trem de força do WEY Coffee 01 é excelente. O eletromotor, a transmissão e o motor interagem bem entre si. Não houve solavancos ou interrupções de potência. Ao acelerar, sentimos que estamos em um carro elétrico. Não sentimos solavancos ou interrupções de potência", observou a auto-illustrierte, uma conhecida revista automobilística.

O WEY Coffee 01 está equipado com muitas configurações inteligentes, permitindo que os pilotos de testes sintam a conveniência e a segurança oferecidas pela tecnologia de ponta. "Você obtém o máximo de tecnologia pelo preço", disse Markus Rutishauser, jornalista da mídia automotiva especializada ACS AUTO, após um test drive.

Com base na plataforma inteligente da GWM, os recursos tecnológicos do WEY Coffee 01, como voz inteligente e Head-up Display de realidade aumentada (AR-HUD), demonstram a tecnologia mais avançada para os participantes do test drive.

A AUTONOTIZEN, uma mídia profissional de análise automotiva, comentou: "o AR-HUD padrão do WEY Coffee 01 pode fornecer instruções claras sob o tráfego pesado da capital dos portugueses. Suas setas móveis indicam claramente a saída correta na rotatória. É melhor do que a tela dos modelos atuais da VW."

O WEY Coffee 01 (para o mercado europeu) também está equipado com vários sistemas inteligentes de assistência ao motorista, incluindo alerta de ponto cego (BSW) e controle ativo de pista (ALC). Quando os motoristas estão prestes a ultrapassar ou mudar de faixa, o BSW pode ajudar a evitar colisões em pontos cegos e oferecer uma experiência de condução segura e relaxante. Em setembro de 2022, o modelo alcançou uma pontuação de 94% no teste SAFETY ASSIST da Euro NCAP.

Após o test drive, a equipe da GWM Europe conversou com os jornalistas para obter mais sugestões sobre o veículo. Durante um seminário, Henry Meng, presidente da GWM Europe, disse: "Ainda estamos analisando novas tecnologias que possam ser aplicadas individualmente a nossas diferentes marcas."

No futuro, a GWM pretende desenvolver mais modelos de novas energias com base em tecnologia híbrida e plataforma inteligente, oferecendo aos clientes experiências de condução mais inteligentes e de alta qualidade em todo o mundo.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1951733/GWM_Hybrid_SUV_WEY_Coffee_01_Earns_Praise.mp4

FONTE GWM

