GWM verstärkt die FuE im Bereich der Wasserstoff-Energie - ein neues Segment für das Unternehmen

BAODING, China, 25. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Anlässlich seiner Arte. Futuro Plant Delivery Ceremony and Brand Launch Conference in Brasilien stellte GWM am 27. Januar 2022 seine drei „Hydrogen-L.E.M.O.N." Technologieplattformen und hocheffizienten Lösungen vor und demonstrierte mit ihren herausragenden Leistungen den hohen Entwicklungsstand der Wasserstoffenergie weltweit.