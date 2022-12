GWM vertieft seine globale Strategie für neue Energien

BAODING, China, 6. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Am 2. Dezember hielt GWM erfolgreich die Auslandskonferenz 2022 in Thailand ab. Mehr als 200 Händler aus über 50 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt diskutierten über die Entwicklungsstrategie und Planung der neuen Energie von GWM.

GWM Deepens Its Global New Energy Strategy

Die GWM verfügt über eine komplette Branchenkette für neue Energien in Thailand. Ziel dieser Veranstaltung ist es, Händlern im Ausland einen Überblick über neue Energieprodukte, Technologien, Produktion, Vertrieb und andere Aspekte zu verschaffen und eine Vorlage für die Energiewende in weiteren Regionen zu liefern.

Auf der Konferenz berichtete der Vertreter von GWM Thailand über den strategischen Einsatz neuer Energien auf dem lokalen Markt. Das Unternehmen konzentriert sich auf neue Energieprodukte und hat eine Reihe von Produkten auf den Markt gebracht, die Batterie-Elektrofahrzeuge (BEV) Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV) Plugin-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV) umfassen. Basierend auf den Praktiken der neuen Energieanlage in Rayong hat GWM auch ein „Waldökosystem" aufgebaut, das die Fahrzeugproduktion, intelligente Produkte, Ladedienste und den Lebensstil der Nutzer abdeckt.

In nur einem Jahr hat GWM bemerkenswerte Erfolge auf dem ASEAN-Markt erzielt. Bis November 2022 hat das Unternehmen mehr als 13.000 Fahrzeuge mit neuer Energie in Thailand ausgeliefert. Der HAVAL H6 HEV hält seit 15 Monaten die Spitzenposition bei den Verkaufszahlen auf dem Markt für Geländewagen der C-Klasse. Von seiner Basis in Thailand aus hat das Unternehmen seine neuen Energieprodukte in anderen ASEAN-Ländern eingeführt.

Parker Shi, Vizepräsident von GWM, sagte, dass es in Thailand viele Erfahrungen mit der Entwicklung neuer Energien gibt, auf die wir zurückgreifen sollten. Als einer der Kernmärkte von GWM würden die Entwicklungserfolge in Thailand GWM an die Spitze der sauberen und nachhaltigen Transformation katapultieren.

GWM rollt seine neue Energiestrategie auch weltweit mit hoher Geschwindigkeit aus. Auf dem europäischen Markt wurden der WEY Coffee 01 und der ORA FUNKY CAT (auch bekannt als ORA GOOD CAT) offiziell eingeführt. Die erste Charge des WEY Coffee 01 wurde bereits verschickt und wird an deutsche Kunden ausgeliefert. Außerdem plant das Unternehmen, die Märkte in Spanien und Schweden zu erschließen, um sein neues Energielayout und die Premiumisierung der Marke zu fördern. In Südamerika. GWM hat die technische Modernisierung seines Werks in Brasilien im November dieses Jahres abgeschlossen. Diese Errungenschaften haben eine solide Grundlage für den globalen Markt geschaffen.

In Verbindung mit der raschen Umsetzung dieser neuen Energiestrategie hat sie die globale Geschäftsexpansion und das Umsatzwachstum gefördert. Heute verfügt das Unternehmen über ein Vertriebsnetz von 700 Händlern im Ausland, und seine Produkte wurden in mehr als 170 Länder und Regionen exportiert, wobei der Gesamtumsatz in den Auslandsmärkten mehr als 1 Million beträgt. Von Januar bis Oktober dieses Jahres wurden mehr als 100.000 Fahrzeuge mit neuer Energie verkauft.

GWM wird sich weiterhin für die Umsetzung der globalen Strategie für neue Energien einsetzen, basierend auf den Plänen für den ASEAN-Markt. Das Unternehmen wird auch ständig neue Energieprodukte erforschen, die den Bedürfnissen der weltweiten Nutzer nach umweltfreundlichem Reisen entsprechen und ihnen ein sauberes und intelligentes Erlebnis bieten.

SOURCE GWM