GWM впервые представляет новый купе класса SUV -- HAVAL H6S с множеством ярких особенностей

Представление модели HAVAL H6S как усовершенствованной версии HAVAL H6, уже долгое время являющегося самым продаваемым автомобилем класса SUV в Китае, привлекло к себе большое внимание. Ориентируясь на новые потребности покупателей, компания GWM разработала первый купе класса SUV для серии HAVAL H6 на основе платформ L.E.M.O.N. и Coffee Intelligence.

Основываясь на технической информации по модели HAVAL H6, накопленной за последние десять лет, и «клиентоориентированном» подходе компании GWM, HAVAL H6S не только наследует инновации GWM в дизайне интерьера и кузова, но и модернизирована в плане интеллектуальной кабины водителя, производительности и системы управления.

HAVAL H6S оснащается кабинной системой GC-OS, разработанной на платформе Coffee Intelligent. Благодаря высочайшей вычислительной мощности высокотехнологичных автомобильных чипов она реализует многомерные прорывы в сферах искусственного интеллекта, взаимодействия и экосистемы, а также обеспечивает пользователям новые впечатления от интеллектуального вождения в любых ситуациях. В то же время, с точки зрения производительности, в ней предлагаются на выбор бензиновый двигатель 2.0T и система L.E.M.O.N. DHT. Благодаря системе L.E.M.O.N. DHT модель HAVAL H6S может обеспечивать такие превосходные показатели, как максимальная мощность 179 кВт, максимальный крутящий момент 530 Н·м, разгон до 100 км/ч за 7,5 сек и расход топлива 4,9 л на 100 км. Это знаменует вступление бренда HAVAL в новую эру гибридной мощности.

С точки зрения системы управления HAVAL H6S обеспечивает семь режимов вождения, включая гоночный, спортивный, экономичный, снежный, песочный, внедорожный и стандартный. Это расширяет ее возможности за счет управляемости и удовольствия от вождения, свойственных автомобилям класса люкс, а также может удовлетворять потребности пользователей в плане поддержки различных манер и условий вождения.

Кроме того, HAVAL H6S имеет множество отличительных особенностей в дизайне как интерьера, так и кузова. Его интерьер выполнен преимущественно в черном цвете, включая углеволоконные декоративные панели и ярко-желтую прострочку, большой подвесной экран, многофункциональное рулевое колесо с клавишами для ручного переключения передач, кнопки включения/выключения и другие регулировочные элементы, что создает достаточное ощущение технологичности и движения. Эти дизайны могут удовлетворять разнообразные запросы пользователей. В основе дизайна кузова HAVAL H6S лежит концепция, основанная на «эстетике черной акулы». Лицевая сторона в форме грудного плавника акулы и автоматические светодиодные головные фары в виде акульего глаза создают могущественный визуальный эффект, вызывающий ассоциации с акулой. Кузов в стиле фастбэк и свободноподвешенная конструкция задних крыльев придают этому автомобилю класса SUV молодежный и спортивный вид.

Предполагается, что в перспективе HAVAL H6S будет продаваться на различных рынках по всему миру, обогащая ассортимент продукции HAVAL на международном рынке и обеспечивая высококачественный и разнообразный опыт технологичных путешествий для пользователей всего мира за счет предельно высокой устойчивости качества продукции, интеллектуального функционала и новых энергоносителей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1626269/image.jpg

SOURCE GWM