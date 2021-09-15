GWM впервые представляет новый купе класса SUV -- HAVAL H6S с множеством ярких особенностей

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GWM

Sep 15, 2021, 17:53 ET

БАОДИН (Китай), 15 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- 27 августа 2021 года компания GWM впервые объявила о создании новой необыкновенной модели HAVAL H6S на церемонии празднования 10-летней годовщины с момента выпуска HAVAL H6. Два дня спустя HAVAL H6S дебютировал на Автосалоне в Чэнду.

HAVAL H6S showed up again at the 24th Chengdu Motor Show
HAVAL H6S showed up again at the 24th Chengdu Motor Show

Представление модели HAVAL H6S как усовершенствованной версии HAVAL H6, уже долгое время являющегося самым продаваемым автомобилем класса SUV в Китае, привлекло к себе большое внимание. Ориентируясь на новые потребности покупателей, компания GWM разработала первый купе класса SUV для серии HAVAL H6 на основе платформ L.E.M.O.N. и Coffee Intelligence.

Основываясь на технической информации по модели HAVAL H6, накопленной за последние десять лет, и «клиентоориентированном» подходе компании GWM, HAVAL H6S не только наследует инновации GWM в дизайне интерьера и кузова, но и модернизирована в плане интеллектуальной кабины водителя, производительности и системы управления.

HAVAL H6S оснащается кабинной системой GC-OS, разработанной на платформе Coffee Intelligent. Благодаря высочайшей вычислительной мощности высокотехнологичных автомобильных чипов она реализует многомерные прорывы в сферах искусственного интеллекта, взаимодействия и экосистемы, а также обеспечивает пользователям новые впечатления от интеллектуального вождения в любых ситуациях. В то же время, с точки зрения производительности, в ней предлагаются на выбор бензиновый двигатель 2.0T и система L.E.M.O.N. DHT. Благодаря системе L.E.M.O.N. DHT модель HAVAL H6S может обеспечивать такие превосходные показатели, как максимальная мощность 179 кВт, максимальный крутящий момент 530 Н·м, разгон до 100 км/ч за 7,5 сек и расход топлива 4,9 л на 100 км. Это знаменует вступление бренда HAVAL в новую эру гибридной мощности.

С точки зрения системы управления HAVAL H6S обеспечивает семь режимов вождения, включая гоночный, спортивный, экономичный, снежный, песочный, внедорожный и стандартный. Это расширяет ее возможности за счет управляемости и удовольствия от вождения, свойственных автомобилям класса люкс, а также может удовлетворять потребности пользователей в плане поддержки различных манер и условий вождения.

Кроме того, HAVAL H6S имеет множество отличительных особенностей в дизайне как интерьера, так и кузова. Его интерьер выполнен преимущественно в черном цвете, включая углеволоконные декоративные панели и ярко-желтую прострочку, большой подвесной экран, многофункциональное рулевое колесо с клавишами для ручного переключения передач, кнопки включения/выключения и другие регулировочные элементы, что создает достаточное ощущение технологичности и движения. Эти дизайны могут удовлетворять разнообразные запросы пользователей. В основе дизайна кузова HAVAL H6S лежит концепция, основанная на «эстетике черной акулы». Лицевая сторона в форме грудного плавника акулы и автоматические светодиодные головные фары в виде акульего глаза создают могущественный визуальный эффект, вызывающий ассоциации с акулой. Кузов в стиле фастбэк и свободноподвешенная конструкция задних крыльев придают этому автомобилю класса SUV молодежный и спортивный вид.

Предполагается, что в перспективе HAVAL H6S будет продаваться на различных рынках по всему миру, обогащая ассортимент продукции HAVAL на международном рынке и обеспечивая высококачественный и разнообразный опыт технологичных путешествий для пользователей всего мира за счет предельно высокой устойчивости качества продукции, интеллектуального функционала и новых энергоносителей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1626269/image.jpg

SOURCE GWM

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