GWM впервые входит в список 50 лучших китайских создателей глобальных брендов BrandZ™ 2021

BrandZ™ — авторитетная международная платформа для продвижения брендов, а также уникальный перечень ценностей брендов, учитывающий мнения потребителей. С 2017 года Google сотрудничает с Kantar в целях сбора данных на исследовательской платформе Google и оценки роста китайских мировых брендов с использованием всемирно известной модели оценки ценности брендов BrandZ™, разработанной компанией Kantar и основанной на базе поисковых запросов в Google. Рейтинг "2021 BrandZ™ Top 50 Chinese Global Brand" был опубликован компанией Kantar совместно с Google. В исследовании приняли участие более 860 тысяч потребителей на 11 рынках сбыта. Список «50 лучших», основанный на оценках значимости, дифференциации и освещаемости, формировался из 1662 кандидатов в 15 категориях. По данным МВФ, падение мировой экономики в результате пандемии составило 3,5%. Однако многие китайские бренды, включая GWM, продемонстрировали решимость в своем продвижении и стимулировании роста зарубежного бизнеса перед лицом этого «черного лебедя».

В прошлом месяце компания GWM официально представила на Автосалоне в Шанхае 2021 пять своих брендов, а именно HAVAL, WEY, ORA, Pickup и TANK, в целях последовательного расширения географии своего присутствия. HAVAL — крупнейший бренд компании GWM в категории SUV — занял первое место среди автомобильных брендов в рейтинге "BrandZ™ Top 50 Chinese Global Brand" 2020 года. В первой половине 2021 года модели JOLION и 3rd Gen HAVAL H6 были последовательно представлены на таких ключевых рынках, как Саудовская Аравия, Австралия и Южная Африка. В то же время ранее выпущенный GWM POER стал первым китайским брендом пикапов в ряде стран. С учетом общей схемы позиционирования своих брендов на мировом рынке компания GWM, несомненно, укрепит свое лидерство в отрасли.

Компания GWM, входящая в список "BrandZ™ Top 50 Chinese Global Brand Builders", сформировала свою всемирную сбытовую сеть на крупнейших рынках, включая Ближний Восток, Южную Америку, Австралию, Южную Африку и Россию, насчитывающую более 500 дистрибьюторов. География ее продаж охватывает более 60 стран по всему миру. В течение следующих пяти лет GWM инвестирует более 30 млрд юаней в глобальные исследования и разработки с участием более 400 инженеров автомобилестроения и ИТ-специалистов со всего мира. В то же время она будет сотрудничать с мировыми техногигантами, включая Intel, Google и Apple, в целях разработки самых передовых технологий и обеспечения пользователей по всему миру более интеллектуальной, высокотехнологичной и высококачественной продукцией.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1507581/image.jpg

SOURCE GWM