GWM выигрывает призы в конкурсах индекса удовлетворенности автовладельцев Китая

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GWM

Oct 25, 2021, 11:21 ET

Автомобили GWM получили призы в нескольких конкурсах индекса удовлетворенности потребителей китайских автомобилей (CACSI) за 2021 год 

БАОДИН (Китай), 25 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- 12 октября несколько автомобилей компании GWM заняли первые места в трех чемпионатах CACSI за 2021 год.

По удовлетворенности использованием продукции модель HAVAL H6 заняла первое место среди компактных внедорожников в ценовом сегменте от 100 тыс. до 150 тыс. юаней. HAVAL DAGOU и WEY Mocha (в модификациях для китайского рынка) стали первыми в чемпионате Market Spotlight SUV 2021. Помимо этого, WEY и HAVAL выиграли чемпионаты по уровню продажного сервиса, включая предпродажное, промежуточное и послепродажное обслуживание.

A Prize-Winning Model of GWM in 2021 CACSI Assessment
A Prize-Winning Model of GWM in 2021 CACSI Assessment

Оценка продукции по CACSI проводится уже 20 лет. Индекс аккредитован Китайской ассоциацией по качеству (China Association for Quality), авторитетным агентством по тестированию и оценке продукции в Китае, который использует передовую модель обработки данных для оценки товаров. Результаты тестирования и оценки помогают клиентам определиться с выбором модели при покупке, а автомобильным предприятиям — улучшить качество продукции.

На онлайн-конференции зарубежных дистрибьюторов в августе этого года директор по послепродажному обслуживанию компании GWM Кон Линбин (Kong Lingbin) отметил следующее: «Только зная потребности клиентов, мы можем создавать выдающиеся автомобили и обеспечивать высокий уровень сервиса».

Для удовлетворения нужд потребителей из разных стран компания GWM регулярно обновляет модельный ряд и совершенствует качество обслуживания в регионах своего присутствия. В июне этого года компания представила в России пикап премиум-класса GWM POER, который высоко оценили местные автовладельцы.

«Я очень доволен качеством и управлением GWM POER. Двухлитровый дизельный двигатель и автоматическая коробка передач ZF 8AT обеспечивают плавность хода в любых условиях. «При движении по грунтовой дороге GWM POER так же удобен, как и внедорожник», — заявил один из пользователей после тест-драйва.

Чтобы выяснить потребности покупателей в Таиланде и повысить их удовлетворенность качеством услуг, компания GWM привлекла авторитетное агентство по проведению опросов NIDA Poll. Вместе они запустили проект «Прислушиваясь к голосу тайских клиентов» (Listening to the Voice of Thai Customers). Тысячи местных клиентов пообщались с представителями компаний в ходе этого мероприятия. После завершения проекта компания GWM модернизировала схему каналов коммуникации, чтобы устранить отмечаемые клиентами сложности с получением информации о моделях. GWM открыла несколько новых точек в торговых центрах и городских выставочных залах, а также Центр пользовательского опыта в Бангкоке.

Кроме того, в информационных целях компания открыла мобильные демонстрационные залы в торговых центрах в Южной Африке и запустила онлайн-услугу «Виртуальный тест-драйв» в Австралии.

Вице-президент компании GWM Лю Сяншан (Liu Xiangshang) заявил: «Мы сможем завоевать международный рынок при условии, что мы знаем, чего хотят наши клиенты, и можем удовлетворить их потребности в отличном сервисе».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1667908/image_1.jpg

SOURCE GWM

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