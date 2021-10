GWM выигрывает призы в конкурсах индекса удовлетворенности автовладельцев Китая

Оценка продукции по CACSI проводится уже 20 лет. Индекс аккредитован Китайской ассоциацией по качеству (China Association for Quality), авторитетным агентством по тестированию и оценке продукции в Китае, который использует передовую модель обработки данных для оценки товаров. Результаты тестирования и оценки помогают клиентам определиться с выбором модели при покупке, а автомобильным предприятиям — улучшить качество продукции.

На онлайн-конференции зарубежных дистрибьюторов в августе этого года директор по послепродажному обслуживанию компании GWM Кон Линбин (Kong Lingbin) отметил следующее: «Только зная потребности клиентов, мы можем создавать выдающиеся автомобили и обеспечивать высокий уровень сервиса».

Для удовлетворения нужд потребителей из разных стран компания GWM регулярно обновляет модельный ряд и совершенствует качество обслуживания в регионах своего присутствия. В июне этого года компания представила в России пикап премиум-класса GWM POER, который высоко оценили местные автовладельцы.

«Я очень доволен качеством и управлением GWM POER. Двухлитровый дизельный двигатель и автоматическая коробка передач ZF 8AT обеспечивают плавность хода в любых условиях. «При движении по грунтовой дороге GWM POER так же удобен, как и внедорожник», — заявил один из пользователей после тест-драйва.

Чтобы выяснить потребности покупателей в Таиланде и повысить их удовлетворенность качеством услуг, компания GWM привлекла авторитетное агентство по проведению опросов NIDA Poll. Вместе они запустили проект «Прислушиваясь к голосу тайских клиентов» (Listening to the Voice of Thai Customers). Тысячи местных клиентов пообщались с представителями компаний в ходе этого мероприятия. После завершения проекта компания GWM модернизировала схему каналов коммуникации, чтобы устранить отмечаемые клиентами сложности с получением информации о моделях. GWM открыла несколько новых точек в торговых центрах и городских выставочных залах, а также Центр пользовательского опыта в Бангкоке.

Кроме того, в информационных целях компания открыла мобильные демонстрационные залы в торговых центрах в Южной Африке и запустила онлайн-услугу «Виртуальный тест-драйв» в Австралии.

Вице-президент компании GWM Лю Сяншан (Liu Xiangshang) заявил: «Мы сможем завоевать международный рынок при условии, что мы знаем, чего хотят наши клиенты, и можем удовлетворить их потребности в отличном сервисе».

