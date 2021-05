GWM zum ersten Mal unter den 2021 BrandZ™ Top 50 Chinese Global Brand Builders gelistet

Im letzten Monat hat GWM auf der Auto Shanghai 2021 offiziell fünf Marken eingeführt, nämlich HAVAL, WEY, ORA, Pickup und TANK, um seine globale Expansion stetig voranzutreiben. Als Hauptmarke unter der SUV-Kategorie von GWM hatte HAVAL den ersten Platz unter den Automobilmarken auf der 2020 „BrandZ™ Top 50 Chinese Global Brand" gewonnen. In der ersten Hälfte des Jahres 2021 wurden der JOLION und der HAVAL H6 der dritten Generation sukzessive in Kernmärkten wie Saudi-Arabien, Australien und Südafrika eingeführt. Während der zuvor eingeführte GWM POER die erste chinesische Pickup-Marke ist, die in mehrere Länder kommt. Mit dem Gesamtlayout auf dem globalen Markt wird GWM sicherlich seine Führungsposition in der Branche festigen.

Als einer der BrandZ™ Top 50 Chinese Global Brand Builders hat GWM sein globales Vertriebsnetz in wichtigen Märkten wie dem Nahen Osten, Südamerika, Australien, Südafrika und Russland aufgebaut, das mehr als 500 Distributoren umfasst. Die Verkäufe in Übersee erstrecken sich auf mehr als 60 Länder der Welt. In den nächsten fünf Jahren wird GWM mehr als 30 Milliarden RMB in die globale Forschung und Entwicklung investieren und mehr als 400 globale Automobilingenieure und IT-Experten einsetzen. In der Zwischenzeit wird es mit globalen Tech-Giganten wie Intel, Google und Apple zusammenarbeiten, um die fortschrittlichsten Technologien zu entwickeln und den globalen Nutzern intelligentere, hochtechnologische und qualitativ hochwertige Produkte zu bieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1507581/image.jpg

SOURCE GWM