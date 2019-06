Gympass annonce qu'elle recevra un nouveau financement de SoftBank Vision Fund et de SoftBank Latin America Fund afin de redoubler d'efforts pour motiver les salariés à être actifs

NEW YORK, 12 juin 2019 /PRNewswire/ -- Gympass , la plus grande plateforme de fitness au monde s'adressant aux salariés d'entreprises, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un partenariat avec SoftBank Vision Fund et SoftBank Latin America Fund. Les deux fonds rejoindront les investisseurs actuels, General Atlantic, Atomico et Valor Capital, et soutiendront Gympass dans son combat contre l'inactivité physique à l'échelle mondiale.

À l'heure où environ 1,4 milliard de personnes dans le monde sont inactives, les grandes entreprises reconnaissent le rôle de plus en plus critique qu'elles jouent auprès de leurs employés pour qu'ils soient plus actifs. Ce mouvement de bien-être continue de croître à travers le monde alors que les entreprises trouvent des moyens de connecter leurs employés avec des salles de sport, des studios et une variété d'activités physiques. Grâce à une solution de bien-être alimentée par une technologie innovante, Gympass a progressé sur de nombreux marchés en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Europe pour former, avec un réseau de près de 47 000 salles de sport, le plus grand réseau de salles de sport au monde.

« Les services RH de Unilever, Tesco et Activision Blizzard, entre autres, ont fait des progrès considérables pour améliorer le bien-être de leurs employés avec Gympass. Nos importants partenaires de fitness sont à la base de notre programme qui offre diversité, flexibilité et praticité », affirme Cesar Carvalho, cofondateur et PDG de Gympass. « Nous sommes convaincus que ce partenariat nous permettra d'apporter notre solution à un plus grand nombre d'entreprises dans le monde, révolutionnant ainsi la manière dont les employés s'investissent dans l'activité physique. »

« Plus de 2 000 entreprises dans le monde révolutionnent la façon dont les employés inactifs s'adonnent à une activité physique afin de créer un effectif en meilleure santé et plus impliqué. Cela, Gympass le rend possible en proposant un programme de bien-être unique et universel qui offre aux employés un choix varié d'activités physiques », déclare Murtaza Ahmed, partenaire de SoftBank Investment Advisers. « Nous sommes ravis de travailler avec Cesar et son équipe pour aider les entreprises à constituer un effectif plus actif et productif pour demain. »

« Plus de personnes mènent une vie plus saine grâce à Gympass, et nous sommes très heureux de travailler avec Gympass et son équipe pour accélérer leur stratégie en Amérique latine et au-delà, » déclare Marcelo Claure, PDG de SoftBank Latin America Fund. « Peu d'entreprises parviennent aussi bien que Gympass à connaître un tel succès mondial et nous sommes ravis de ce que l'avenir nous réserve. »

L'investissement initial a été réalisé par le Vision Fund. Le Latin America Fund rejoindra Vision Fund ce contrat une fois les autorisations applicables et les conditions de clôture remplies.

Ce partenariat apportera de nombreux avantages aux entreprises, aux employés et aux partenaires de fitness dans le monde entier, notamment :

Un accès universel pour tous les employés des entreprises clientes pour qu'ils participent à un programme d'activité physique qui encourage leur engagement, améliore leur performance individuelle et permet le succès de l'entreprise ;

Des améliorations majeures au produit et à la technologie pour une expérience utilisateur plus personnalisée, facilitant et motivant l'activité physique des employés ;

Une croissance accélérée du marché du fitness, amenant de nouveaux utilisateurs actifs pour les partenaires du fitness dans le monde entier.

Dans l'objectif de vaincre l'inactivité, Gympass aide les entreprises à révolutionner la manière dont les employés inactifs s'adonnent à une activité physique, entraînant un changement de comportement durable. Nos clients - plus de 2 000 - reconnaissent la variété, la praticité et la souplesse inégalées de Gympass à avoir permis d'améliorer l'implication des employés, la performance individuelle et la réussite globale de l'entreprise.

Présente dans 14 pays et avec près de 47 000 salles de sport et studios partenaires, Gympass s'associe avec de grandes entreprises pour créer des programmes ponctuels et personnalisés qui inspirent vos employés à s'inscrire, à rester motivés et à libérer tout leur potentiel.

