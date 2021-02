Gymshark conserve une longueur d'avance sur ses concurrents avec Centric PLM™

Créée en 2012 à Birmingham par Ben Francis, alors adolescent, et son groupe d'amis du lycée, Gymshark a connu une évolution fulgurante. D'une petite unité de sérigraphie, elle est devenue l'une des marques les plus influentes du secteur du fitness. Elle distribue ses produits directement aux clients via 15 boutiques en ligne internationales. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 4 millions de clients dans plus de 180 pays, et les contenus qu'elle diffuse sur les réseaux sont suivis par plus de 12,5 millions de personnes.

Entreprise britannique à la plus forte croissance en 2016 selon le classement Fast Track 100 du Sunday Times, l'équipe produit de Gymshark a connu une croissance exponentielle, passant de 44 à 125 collaborateurs répartis entre le Royaume-Uni, Hong Kong et l'Île Maurice, en l'espace d'à peine deux ans. Cette hausse des effectifs a entraîné une complexification des données produit, source de difficultés de gestion pour l'entreprise, exposée à un risque d'allongement des délais et d'erreurs, les équipes utilisant des documents physiques concurrents.

En janvier 2020, Gymshark a lancé une analyse globale, avec l'aide de Centric Software. En mars, les ateliers PLM commencent à peine quand le Royaume-Uni se confine. L'ensemble des formations, des tests et des déploiements de la phase 1 ont donc intégralement été réalisés à distance.

Justine McCarthy, directrice du développement produit de Gymshark souligne l'importance stratégique de la technologie PLM face à la nécessité pour l'entreprise de réagir extrêmement vite aux aléas du marché : « En cas de nouveau confinement et de nécessité de collaborer à distance, notre solution PLM simplifiera grandement nos échanges d'information. À ce stade précoce, les bénéfices constatés au niveau de notre processus de gestion des matières sont déjà immenses. Nous tablons sur des gains de productivité de l'ordre de 30 %. La gestion administrative et les échanges entre les équipes sont fluides, et le nombre d'erreurs humaines a largement diminué. Nous créons des dossiers techniques plus précis, de manière beaucoup plus efficace. »

La directrice du développement de Gymshark, et principale super-utilisatrice, Annalisa Savio souligne le « confort » qu'apporte la solution PLM à ses équipes dans le contexte de la pandémie.

« Tous nos collaborateurs ont apprécié d'utiliser une plateforme commune quand ils étaient en télétravail », déclare-t-elle « Notre premier ″Go Live″ a eu lieu en mai 2020, conformément à notre feuille de route. Nous devions tenir un délai serré et nous ne pensions pas pouvoir tout orchestrer à distance – mais l'implication et la motivation très fortes de l'ensemble de l'équipe nous ont permis d'atteindre nos objectifs. Nous redoutions trop une nouvelle saison avec des documents Excel en pagaille ! »

Selon Justine McCarthy, Centric a pu se distinguer des autres fournisseurs grâce à sa « compréhension réelle des enjeux métier de Gymshark, ses solutions inspirées des bonnes pratiques et son soutien à chaque étape ».

Annalisa Savio explique également comment les fonctionnalités clé en main de Centric ont fourni à Gymshark un socle excellent capable de soutenir de futurs développements, dans la perspective prometteuse d'associer l'ambition d'une jeune entreprise et l'expérience solide offerte par Centric.

« Notre entreprise connaît une réussite éclatante alors qu'elle fête à peine ses dix ans. Nous étions convaincus qu'en nous appuyant sur l'expérience de Centric, nous offririons notre jeune entreprise le meilleur parcours. »

« Nous sommes ravis d'aider Gymshark à atteindre ses objectifs de transformation digitale », commente Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. « Notre partenariat a déjà permis à Gymshark d'obtenir des résultats remarquables et nous sommes impatients de poursuivre cette aventure formidable aux côtés d'une entreprise aussi dynamique et innovante. »

