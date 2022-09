SILVER SPRING, Maryland, 22 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- La Asociación del Yeso (Gypsum Association; GA) tradujo al español y al francés dos publicaciones con referencias en el código. GA-216-2021 Aplicación y Acabado de Productos de Paneles de Yeso (Application and Finishing of Gypsum Panel Products) se menciona en el Código Internacional de la Construcción como una norma adecuada para la aplicación e instalación de paneles y placas de yeso. Otra especificación a la que se hace referencia en el código, GA-253-2021 Aplicación de Revestimiento de Yeso (Application of Gypsum Sheathing), es esencial a la hora de instalar el cada vez más popular sustrato exterior de yeso mate.

GA-216 Aplicación y Acabado de Productos de Paneles de Yeso se conoce coloquialmente como la "Biblia del colgador de paneles de yeso". Este documento proporciona información detallada sobre cómo colgar paneles de yeso en interiores de cualquier tipo y bajo una amplia variedad de circunstancias que se encuentran comúnmente en este sector. Cuando otras publicaciones de la GA proporcionan mayor detalle o claridad sobre la materia, la GA-216 dirige a los lectores a dichas publicaciones, muchas de las cuales son gratuitas para el público. El documento GA-253-2021, que se ofrece como descarga gratuita, describe las exigencias mínimas para la aplicación de láminas de yeso para su uso como sustrato, así como los métodos de manipulación y almacenamiento adecuados. Entre las tablas útiles se incluye una que enumera las longitudes mínimas de los elementos de fijación y otra dedicada a los valores de cohesión.

El aumento del número de publicaciones técnicas disponibles en idiomas distintos al inglés es uno de los objetivos de la Asociación, que representa a los fabricantes de paneles de yeso de los Estados Unidos y Canadá. "La Gypsum Association realiza un esfuerzo concertado para ofrecer estos documentos en francés y español a fin de servir de apoyo para importantes grupos de interés en Norteamérica", señaló Stephen Meima, APR, director ejecutivo de LEED Green Assoc. Todas las publicaciones de GA están disponibles en la librería de la Asociación en www.gypsum.org.

La Gypsum Association se encuentra en su 92.° año de servicio como centro técnico, de promoción e información de la industria del yeso. La Asociación, que representa a empresas ubicadas en los Estados Unidos y Canadá, tiene su sede en Silver Spring, Maryland.

FUENTE Gypsum Association

