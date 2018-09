H&D Wireless on Odetten uusi jäsen

TUKHOLMA, September 11, 2018 /PRNewswire/ --

Nasdaq First North -pörssiin listattu, IoT-moduuleja ja RTLS(tosiaikainen paikannus)-palveluja valmistavan teollisuuden käyttöön kehittävä sekä myyvä H&D Wireless liittyy yhteistyöorganisaatio Odette Swedenin jäseneksi osallistuakseen autoteollisuuden teollisuus 4.0 -ratkaisujen standardointiin.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )

"Odetten standardit ovat jo nyt optimoineet logistiikkaa ja vähentäneet materiaaleihin sidottua pääomaa sekä tuotantokatkoksia, ja Odetten GEPS™-tunnisteiden digitaaliviestistandardi mahdollistaa autoteollisuudelle tosiaikaisen materiaaliseurannan koko kuljetusketjun matkalla - toimittajalta tehtaalle ja aina kokoamiseen asti. Tämä yhdistelmä voi tuoda suuria säästöjä ja kasvattaa valmistavan teollisuuden digitalisoimiseen tehtävien investointien kustannushyötyä", sanoo Pär Bergsten, H&D Wirelessin toimitusjohtaja ja perustaja.

"Odette Sweden toivottaa uuden jäsenensä H&D Wirelessin tervetulleeksi. Näemme suuria mahdollisuuksia materiaalienkäsittelystandardimme yhdistämisessä H&D Wirelessin tosiaikaisen seurannan kanssa sekä GEPSissä, ja odotamme innolla pääsevämme seuraamaan toteutusta ja testausta", sanoo Odetten toimitusjohtaja Ingrid Lundberg.

Griffin Enterprise Positioning Service eli GEPS™ on tekninen alusta ja järjestelmä, joka mahdollistaa fyysisiä esineitä tosiaikaisesti paikantavat palvelut; sen avulla voidaan myös digitoida arvoketju analysoitavaksi ja visualisoitavaksi. GEPSiä tarjotaan useille eri segmenteille ja moniin eri sovelluksiin.

Odette Sweden on jäsentensä rahoittama yhteistyöjärjestö, jonka avainsidosryhmiä ovat ruotsalaisen ajoneuvovalmistajat. Kansainvälisen yhteistyön avulla se pyrkii luomaan yhteiset standardit ajoneuvovalmistajille ja niiden alihankkijoille. Katso http://www.odette.org

EU:n markkinoiden väärinkäyttödirektiivi velvoittaa H&D Wireless AB:n ilmoittamaan nämä tiedot. Yllä mainittu yhteyshenkilö luovutti tiedot julkaistaviksi 10.9.2018 kello 8.30 CET.

Tietoja H&D Wirelessistä:

H&D Wireless on ruotsalainen esineiden internetin (IoT) ja tosiaikaisen paikannuksen (RTLS+GPS) pilvipalvelujärjestelmätuottaja, joka tarjoaa Griffin- ja GEPS-tuotteita. H&D Wireless perustettiin vuonna 2009, ja se on yksi Ruotsin nopeimmin kasvavista ja eniten palkituista IoT-yrityksistä. Se on tähän mennessä toimittanut yli miljoona langatonta tuotetta IoT- ja M2M-ratkaisuihin ympäri maailmaa. Yhtiö kehittää ja toimittaa teollisuuden fyysisten prosessien digitalisointi- ja optimointiratkaisuja Griffin Enterprise Positioning Servicen (GEPS™) avulla käyttäen sisäänrakennettua tekoälyä teollisuus 4.0:n ja älytehtaiden tarpeisiin. H&D Wireless listautui Nasdaq First North -pörssiin 22.12.2017.

Web:http://www.HD-Wireless.com