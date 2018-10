H&D Wirelessille ensimmäinen volyymitilaus Macnicalta

TUKHOLMA, October 30, 2018 /PRNewswire/ --

H&D Wireless, ruotsalainen johtava IoT-yhteenliitettävyys-, IoT-pilvi- ja RTLS-alustaratkaisujen toimittaja sai ensimmäisen volyymitilauksen Macnicalta; tilaus koskee SPB228 WiFi/BT -moduulia ja on markkina-arvoltaan 47 000 dollarin arvoinen. H&D Wirelessillä ja sen yhteenliitettävyyden liiketoimintayksiköllä on Macnican kanssa yhteistyösopimus langattomien HDW-moduulien jakelusta Euroopan IoT-markkinoille; moduuleja käytetään mobiiliverkkojen tuessa.

"Olemme iloisia Macnican ensimmäisestä SPB226-volyymitilauksesta. Se kertoo, että uusi strateginen Accelerate©-tuoteperheemme on lunastanut paikkansa. Suunnitteluprosessi oli varsin nopea, sillä SPB228-moduuli tuotiin markkinoille tammikuussa CES2018:n aikana, ja nyt moduulista on suunniteltu asiakkaille 28 mallia, joista kaksi on jo massatuotannossa", sanoo Pär Bergsten, H&D Wirelessin toimitusjohtaja ja perustaja.

Ericssonin langattomien verkkojen tulevaisuutta käsittelevän raportin mukaan langattomien moduulien kokonaismarkkinan odotetaan kasvavan 20 % vuosittain 29 miljardiin yksikköön vuonna 2022.

H&D Wireless on ruotsalainen esineiden internetin (IoT) ja tosiaikaisen paikannuksen (RTLS+GPS) pilvipalvelujärjestelmätuottaja, joka tarjoaa Griffin- ja GEPS-tuotteita. H&D Wireless perustettiin vuonna 2009, ja se on yksi Ruotsin nopeimmin kasvavista ja eniten palkituista IoT-yrityksistä. Se on tähän mennessä toimittanut yli miljoona langatonta tuotetta IoT- ja M2M-ratkaisuihin ympäri maailmaa. Yhtiö kehittää ja toimittaa teollisuuden fyysisten prosessien digitalisointi- ja optimointiratkaisuja Griffin Enterprise Positioning Servicen (GEPS™) avulla käyttäen sisäänrakennettua tekoälyä teollisuus 4.0:n ja älytehtaiden tarpeisiin. H&D Wireless listautui Nasdaq First North -pörssiin joulukuussa 2017 sertifioidun neuvonantajan FNCA Sweden AB:n avustuksella. http://www.hd-wireless.com

Macnica on puolijohtimien jakeluyritys, joka perustettiin vuonna 1972 ja jonka päätoimipaikka on Japanin Yokohamassa. Sillä on yli 65 myyntitoimistoa maailmanlaajuisesti Itä-Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yrityksellä on yhteensä yli 2 600 työntekijää, ja sen konsolidoitu tulos oli noin 4 miljardia dollaria tilivuonna 2015. Macnica tulee jatkossakin lisäämään maailmanlaajuista ulottuvuuttaan hankkimalla menestyviä liikekumppaneita elektroniikkamarkkinoiden strategisilla alueilla.

