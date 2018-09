H&D Wirelessille lisätilaus Norjasta

TUKHOLMA, September 4, 2018 /PRNewswire/ --

H&D Wireless, ruotsalainen johtava IoT-yhteenliitettävyys-, IoT-pilvi- ja RTLS-alustaratkaisujen toimittaja sai 41 000 dollarin arvoisen lisätilauksen, joka koskee uutta SPB228 Wi-Fi/BT-moduulia. Tilauksen teki norjalainen No Isolation pitkäaikaissairaille potilaille tarkoitettua AV1/2©-etäläsnäolorobottia sekä vanhuksille ja heidän perheilleen tarkoitettua KOMP©-viestintälaitetta varten. Tuotteiden valmistus aloitettiin kesällä 2018.

"Olemme mielissämme tästä SPB228-lisätilauksesta. Moduuli julkaistiin markkinoille tammikuussa 2018, ja se on jo osana kahdessakymmenessäviidessä (25) laitteessa, joista tuotantoon asti ehti ensimmäisenä No Isolation", sanoo H&D Wirelessin toimitusjohtaja ja perustaja Pär Bergsten. "Nyt No Isolation tilaa lisää moduuleja vastatakseen kysyntään, joka ilmenee tuotetta kohtaan markkinoilla ilmaistusta suuresta kiinnostuksesta."

"Olemme innoissamme kumppanuudesta H&D Wirelessin kanssa. Kehitettäessä uutta teknologiaa spesifeille ja haavoittuvassa asemassa oleville ihmisryhmille on ensiarvoisen tärkeää löytää yhteistyökumppaneita, jotka ymmärtävät tehtävämme ja sen tuoman paineen. Yhteistyössä H&D Wirelessin kanssa voimme lievittää yhä suuremman ihmisjoukon yksinäisyyttä", sanoo No Isolationin toimitusjohtaja, joka on myös yksi yrityksen perustajista.

No Isolationin uuden sukupolven etäläsnäolorobotti AV1/2© on suunniteltu auttamaan pitkäaikaissairaita lapsia ja nuoria aikuisia osallistumaan jokapäiväiseen elämäänsä, ja helppokäyttöinen viestintälaite KOMP© on tarkoitettu vanhuksille ja heidän perheilleen. KOMP on sekä sovellus että fyysinen laite, joiden avulla verkostot (sukulaiset/ystävät) voivat jakaa valokuvia, lähettää viestejä ja soittaa videopuheluja.

SPB228:n avulla kehittäjät tähtäävät monenlaisiin sovelluksiin, kuten

▪ tehokkaisiin ja turvallisiin teollisuuden ohjaus- ja valvontajärjestelmiin

▪ elektronisiin kuluttajalaitteisiin kuten peli-, tabletti- ja mobiililaitteisiin

▪ tehokkaisiin älykotijärjestelmiin, mukaan lukien video-, ääni-, turvallisuus- ja ohjauksenvalvontajärjestelmät.

EU:n markkinoiden väärinkäyttödirektiivi velvoittaa H&D Wireless AB:n ilmoittamaan nämä tiedot. Yllä mainittu yhteyshenkilö luovutti tiedot julkaistaviksi 3.9.2018 kello 8.00 CET.

Tietoja H&D Wirelessistä:

H&D Wireless on ruotsalainen esineiden internetin (IoT) ja tosiaikaisen paikannuksen (RTLS+GPS) pilvipalvelujärjestelmätuottaja, joka tarjoaa Griffin- ja GEPS-tuotteita. H&D Wireless perustettiin vuonna 2009, ja se on yksi Ruotsin nopeimmin kasvavista ja eniten palkituista IoT-yrityksistä. Se on tähän mennessä toimittanut yli miljoona langatonta tuotetta IoT- ja M2M-ratkaisuihin ympäri maailmaa. Yhtiö kehittää ja toimittaa teollisuuden fyysisten prosessien digitalisointi- ja optimointiratkaisuja Griffin Enterprise Positioning Servicen (GEPS™) avulla käyttäen sisäänrakennettua tekoälyä teollisuus 4.0:n ja älytehtaiden tarpeisiin. H&D Wireless listautui Nasdaq First North -pörssiin 22.12.2017.

Tietoja No Isolationista:

No Isolation perustettiin Norjassa lokakuussa 2015. Yritys etsii ratkaisuja yksinäisyyteen ja tahattomaan sosiaaliseen eristykseen toimimalla ajatusjohtajana asiaan liittyvissä kysymyksissä sekä kehittämällä työkaluja haavoittuvissa tilanteissa elävien ihmisten avuksi.

Ensimmäinen näistä työkaluista oli etäläsnäolorobotti AV1, joka kehitettiin auttamaan pitkäaikaissairaita lapsia ja nuoria aikuisia osallistumaan jokapäiväiseen elämäänsä. AV1 julkaistiin elokuussa 2016, ja se auttaa tällä hetkellä yli 400 lasta ja nuorta aikuista Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Hollannissa, Saksassa, Ranskassa, Sveitsissä ja Belgiassa. Toinen ratkaisu on helppokäyttöinen viestintälaite KOMP, joka kehitettiin vanhuksille ja heidän perheilleen. KOMP on sekä sovellus että fyysinen laite, joiden avulla verkostot (sukulaiset/ystävät) voivat jakaa valokuvia, lähettää viestejä ja soittaa videopuheluja.

Lisätietoja:



H&D Wireless AB



Peter Rörfors



Puhelin: +46-8-551-18-460



Sähköposti: sales@hd-wireless.se







No Isolation



Anna Holm Heide, PR



heide@noisolation.com





Web: http://www.hd-wireless.com

Hyödyllisiä linkkejä:



https://www.hd-wireless.com/connectivity/



https://www.noisolation.com/uk/