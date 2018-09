TUKHOLMA, September 27, 2018 /PRNewswire/ --

- Lisäpääomaa voimakasta kasvua varten

Ruotsalaisen Nasdaq First North -pörssiin listatun IoT- ja RTLS-pilvialustaratkaisujen toimittajan H&D Wirelessin osakeanti päättyi hyvään merkintätulokseen. Osakeannissa, jossa vanhat osakkeenomistajat olivat etusijalla, merkittiin 80 prosenttia tarjotuista osakkeista; yhtiön likvidi varallisuus kasvoi 29,8 miljoonalla Ruotsin kruunulla ennen kustannuksia.

"Reaktio merkintäoikeusantiimme oli positiivinen ja rohkaiseva. Olemme vahvistaneet talouttamme kaupallistaaksemme kiinnostuksen, jota useat ruotsalaiset ja pohjoismaiset teollisuusyhtiöt ovat osoittaneet markkinajohtajaratkaisuamme kohtaan. Siksi on ilo huomata, että meidän lisäksemme sekä vanhat että uudet osakkeenomistajat uskovat yhtiöömme sen siirtyessä menestyksekkäistä arvioinneista säännöllisiin asennuksiin", sanoo yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Pär Bergsten. Hän jatkaa: "Viimeisen vuoden aikana olemme ottaneet isoja edistysaskeleita yhä useamman toimijan kanssa valmistavan teollisuuden, rakennusteollisuuden ja logistiikan alalla. Reaaliaikaiset tuotanto- ja jakeluvirtojenseurantaratkaisumme auttavat asiakkaitamme virtaviivaistamaan toimintojaan merkittävästi."

Nyt toteutetussa osakeannissa merkittiin 7 011 705 B-osaketta 4,25 Ruotsin kruunun merkintähintaan osakkeelta, mikä tarkoittaa osakepääoman kasvamista 350 585 kruunulla. Kaikista merkinnöistä 4 327 097 tehtiin etuoikeudella ja 2 684 608 ilman etuoikeutta, joista 969 401 osaketta merkintätakauksen tehneille osapuolille (14,82 % taatusta osasta). Johtavissa asemissa olevat henkilöt (PDMR) merkitsivät yhteensä 301 133 osaketta, joista 235 295 merkitsi toimitusjohtaja.

Yhtiö toteutti merkintäoikeusannin ohella suunnatun osakeannin. Yhtiö on laskenut liikkeelle 672 000 B-osaketta korvaukseksi vakuutuksenantajille.

Yhtiö arvioi osakeannin kustannuksiksi noin 2,5 miljoonaa kruunua. Osakkeiden määrä kasvaa 25 260 890 osakkeeseen ja osakepääoma 1 263 045 Ruotsin kruunuun.

EU:n markkinoiden väärinkäyttödirektiivi velvoittaa H&D Wireless AB:n julkaisemaan nämä tiedot. Yllä mainittu yhteyshenkilö luovutti tiedot julkaistaviksi 26.9.2018, kello 8.00 CET.

Tietoja H&D Wirelessistä:

H&D Wireless on ruotsalainen esineiden internetin (IoT) ja tosiaikaisen paikannuksen (RTLS+GPS) pilvipalvelujärjestelmätuottaja, joka tarjoaa Griffin- ja GEPS-tuotteita. H&D Wireless perustettiin vuonna 2009, ja se on yksi Ruotsin nopeimmin kasvavista ja eniten palkituista IoT-yrityksistä. Se on tähän mennessä toimittanut yli miljoona langatonta tuotetta IoT- ja M2M-ratkaisuihin ympäri maailmaa. Yhtiö kehittää ja toimittaa teollisuuden fyysisten prosessien digitalisointi- ja optimointiratkaisuja Griffin Enterprise Positioning Servicen (GEPS™) avulla käyttäen sisäänrakennettua tekoälyä teollisuus 4.0:n ja älytehtaiden tarpeisiin. H&D Wireless listautui Nasdaq First North -pörssiin joulukuussa 2017 sertifioidun neuvonantajan FNCA Sweden AB:n avustuksella. http://www.hd-wireless.com