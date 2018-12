H2O.ai y IBM le proporcionan una ventaja competitiva a Visión Banco con el aprendizaje automático

Banco paraguayo aprovecha las capacidades de aprendizaje de máquinas automático de la plataforma H2O Driverless AI en sistemas basados en IBM POWER9 con GPU

MOUNTAIN VIEW, California y ARMONK, Nueva York, 11 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- IBM (NYSE: IBM) y H2O.ai anunciaron hoy que Visión Banco ha instalado H2O Driverless AI , la plataforma de aprendizaje de máquinas automático de H2O.ai, en el servidor IBM Power Systems AC922, el mejor servidor para inteligencia artificial de categoría empresarial. Esta solución colaborativa ayudará a colocar a Visión Banco en posición de adquirir una ventaja competitiva al proporcionar servicios financieros a sus clientes.

Visión Banco, con sede en Asunción, Paraguay, presta servicios financieros a empresas pequeñas y a microempresas en Paraguay. Les ofrece servicios de tarjeta de crédito, remesas, servicios de cobro de impuestos y cobro de servicios públicos, planes de aportes a planes de pensión y servicios de transferencia de pagos. Se retó a los científicos de datos de Visión Banco a ampliar los servicios de tarjeta de crédito que presta a sus clientes actuales, a determinar con facilidad los riesgos crediticios con mejor precisión y a predecir mejor los impagos. Desde que se instaló el software de H2O.ai en un servidor IBM Power Systems, los científicos de datos de Visión Banco han ahorrado tiempo y han aumentado los ingresos al crear y aplicar modelos que han duplicado el número de productos de crédito por cliente. Además, su equipo logró identificar los riesgos crediticios y de impago con mayor precisión que anteriormente.

"Comenzamos a utilizar H2O Driverless AI para casos de uso críticos: predisposición a comprar, predicción del impago y puntuación del riesgo crediticio", declaró Rubén Díaz, científico de datos de Visión Banco. "Al utilizar Driverless AI en un servidor IBM Power Systems, hemos logrado mejorar significativamente la precisión, en menor tiempo, de nuestro modelo de puntuación del riesgo crediticio. Estos nuevos modelos ahora están en funcionamiento haciendo evaluaciones de crédito en tiempo real. También pudimos duplicar la predisposición de nuestros clientes bancarios a aceptar una oferta de productos de crédito, tales como tarjetas de crédito, lo cual es un gran resultado. Planeamos utilizar la plataforma para más casos de uso en el futuro".

IBM y H2O.ai comenzaron su colaboración en el transcurso de este año para que H2O.ai e IBM pudieran proporcionarles a los clientes empresariales capacidades de vanguardia diseñadas específicamente para cargas de trabajo de aprendizaje automático. IBM revende la avanzada plataforma de aprendizaje de máquinas automático Driverless AI en los servidores IBM Power Systems para permitirles a los clientes aprovechar el poder del aprendizaje automático con el fin de obtener ventajas competitivas.

"Visión Banco es un banco inclusivo que se centra en mejorar las comunidades con la creatividad de sus equipos y operaciones. La instalación exitosa de H2O Driverless AI en un servidor IBM Power Systems demuestra cómo el aprendizaje de máquinas automático puede empoderar a instituciones financieras para proporcionar servicios de datos con el propósito de proteger y enriquecer sus marcas y comunidades", expresó Sri Ambati, CEO y fundador de H2O.ai. "Nuestro trabajo con IBM para ofrecer aprendizaje automático preciso y fácil de utilizar, en sistemas más rápidos y baratos, está transformando a los clientes y los está equipando para triunfar en un mundo en rápido cambio".

"La potente combinación de los IBM Power Systems y H2O Driverless AI les otorga a las empresas, tales como Visión Banco, la capacidad de aplicar el aprendizaje de máquinas automático para generar valor sustancial y una ventaja competitiva", afirmó Sumit Gupta, vicepresidente de Sistemas Cognitivos de IBM. "No podríamos estar más satisfechos con nuestra colaboración con H2O.ai para crear valor en nuestra clientela".

IBM adelanta la inteligencia artificial

El servidor IBM Power Systems AC922, que potencia las dos supercomputadoras más potentes del mundo, Summit y Sierra, del Departamento de Energía de Estados Unidos, es el mejor servidor para inteligencia artificial de categoría empresarial. Con la única interfaz NVIDIA NVLink CPU a GPU de la industria, el servidor IBM Power Systems AC922 posee hasta 9,5 veces mayor ancho de banda de memoriai para que los datos puedan fluir por la pila del sistema. Ello coloca a los científicos de datos en posición de entrenar cargas de trabajo de aprendizaje automático y aprendizaje profundo hasta 4 veces más rápido que el hardware de la competenciaii.

Inteligencia artificiar para hacer inteligencia artificial

H2O Driverless AI empodera a los científicos de datos, los ingenieros de datos y los científicos de todas las industrias para trabajar en proyectos con mayor rapidez y eficiencia al utilizar la automatización y la potencia computacional de avanzada para completar tareas que pueden demorar meses y que posiblemente se pueden reducir a horas o minutos al proporcionar ingeniería de características automática, validación de modelos, ajuste de modelos, selección y aplicación de modelos, interpretabilidad del aprendizaje automático, series cronológicas, procesamiento de lenguajes naturales y generación de pipeline automática para la puntuación de modelos.

La última versión de H2O Driverless AI en los servidores IBM Power Systems está disponible de inmediato para su descarga y uso.

Acerca de H2O.ai

H2O.ai, líder en la edición de 2018 del cuadrante mágico de Gartner correspondiente a ciencia de datos y plataformas de aprendizaje automático con la visión más completa y el mayor nivel de satisfacción del cliente, se propone democratizar la inteligencia artificial para todosiii. H2O.ai está transformando el uso de la inteligencia artificial, mediante software, con H2O, su plataforma de aprendizaje automático de código abierto que ha creado una categoría. Más de 14.000 empresas utilizan H2O de código abierto en casos de uso esenciales para el negocio en los sectores de las finanzas, los seguros, la atención de salud, el comercio minorista, las telecomunicaciones, las ventas y el marketing. H2O.ai recientemente introdujo H2O Driverless AI, que utiliza la inteligencia artificial para hacer inteligencia artificial con el propósito de ofrecer un medio más fácil, más rápido y más eficaz de implementar la ciencia de datos. H2O.ai colabora con empresas tecnológicas líderes como NVIDIA, IBM, AWS, Azure y Google y se enorgullece de su creciente clientela, que incluye a Capital One, Progressive Insurance, Comcast, Walgreens y PayPal. Para más información y para conocer más sobre cómo H2O.ai está transformando a las empresas mediante la inteligencia artificial, visite www.h2o.ai.

Contacto con los medios:

Erika Kamholz

press@h2o.ai

949-282-8560

Contacto con los medios de IBM:

Sam Ponedal

sponeda@us.ibm.com

916-217-0145

i Comparación competitiva: la tasa de transferencia máxima de x86 PCI Express 3.0 (x16) es 15.75 GB/s = 16 carriles X 1GB/s/carril x código en línea 128 bits/130 bits. La tasa de transferencia máxima de IBM POWER9 y NVIDIA NVLink de próxima generación es 150 GB/s = 48 carriles x 3.2265625 GB/s x código en línea 64 bits/66 bits.

ii Los resultados se basan en mediciones internas de IBM que ejecutaron 1000 iteraciones de modelo Enlarged GoogleNet sobre Enlarged Imagenet Dataset (2560×2560). Hardware: Power AC922; 40 núcleos (2 x 20c chips), POWER9 con NVLink 2.0; 2.25 GHz, memoria de 1024 GB, 4xTesla V100 GPU Pegas 1.0. Pila competitiva: 2x Xeon E5-2640 v4; 20 núcleos (2 x 10c chips) / 40 hilos; Intel Xeon E5-2640 v4; 2.4 GHz; memoria de 1024 GB, 4xTesla V100 GPU, Ubuntu 16.04. Software: Chainverv3 /LMS/Out of Core con CUDA 9 / CuDNN7 con parches que se encuentran en https://github.com/cupy/cupy/pull/694 y https://github.com/chainer/chainer/pull/3762

iii Gartner no respalda a ningún vendedor, producto o servicio descritos en sus publicaciones de investigación, y no recomienda a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente a aquellos vendedores con las mayores calificaciones o cualquier otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner niega toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, inclusive toda garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito en particular.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/681933/h2oai_Logo.jpg

FUENTE H2O.ai

SOURCE H2O.ai