H2X trifft Vereinbarung mit der Stadtverwaltung Trelleborg über die Lieferung von Wasserstoffbussen und Müllwagen

Der neue umweltfreundliche Bus wird der erste der vorgeschlagenen Hochflurbusse und der erste von H2X Global in Europa sein. Die neuen Busse werden sowohl mit Wasserstoff-Brennstoffzellen als auch mit Superkondensatoren für den Einsatz als Schulbusse in der Stadt und im Umland ausgestattet.

Die unverbindliche Absichtserklärung zwischen H2X und der Stadtverwaltung von Trelleborg schafft zusätzliche Arbeitsplätze in Schweden, da die Produktion von Nutzfahrzeugen für Trelleborg vom europäischen Hauptsitz von H2X in Schweden aus erfolgen wird, wo sich auch die gesamte Produktion und der Service befinden, was das Volumen der kürzlich mit der Stadt Göteborg geschlossenen Absichtserklärung weiter erhöht.

Der Leiter von Nordeuropa, Peter Westh, sagte:

„H2X ebnet den Weg für Nutzfahrzeuge in den nordischen Ländern und ist besonders erfreut über die Unterzeichnung der Absichtserklärung mit der Stadt Trelleborg in Form einer gemeinsamen Initiative für Wasserstoffbusse für das Schulprogramm. Dies ist das Ergebnis unserer jüngsten Vereinbarung mit Göteborg. Dies ist ein weiterer Schritt, um unsere emissionsfreien Fahrzeuge mit dem europäischen Wasserstoffkorridor zu verbinden."

Magnus Sahlin, CEO von Trelleborgs Energi, sagte:

„Dieses Memorandum ist ein weiterer Schritt in Richtung Null-Kohlenstoff-Ambitionen für die Gemeinde. Wir wollen zeigen, dass es bei nachhaltigen Energie- und Mobilitätslösungen nicht um die Zukunft geht, sondern um Veränderungen in der Gegenwart. Der erste Wasserstoffbus und der erste Müllwagen zeigen, wie wir konkrete Schritte in Richtung emissionsfreier Verkehr in der Region unternehmen. Wenn im Januar 2023 die erste Tankstelle in Trelleborg in Betrieb genommen wird, sind diese Initiativen ein hervorragender Start für die Umgestaltung des Fahrzeugsektors in dieser Region."

Stina Salomonsson, Leiterin der Bildungsverwaltung der Gemeinde Trelleborg, sagte:

„Für uns vor Ort ist es selbstverständlich, an der Umgestaltung des schwedischen Fahrzeugsektors mitzuwirken, um das nationale Ziel der Emissionsfreiheit bis 2045 zu erreichen. Unsere neuen Wasserstofffahrzeuge sind ein Teil dieses Vorhabens."

Brendan Norman, CEO und Gründer von H2X Global, sagte:

„Wir freuen uns, dass Trelleborg und Göteborg eine Partnerschaft mit H2X eingegangen sind, in der wir beide zusammenarbeiten, um nicht nur die auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Fahrzeuge zu liefern, sondern auch die Gesamtlösung für ihr Fahrzeugmanagement." Er fügte hinzu: „Schweden hat eine der fortschrittlichsten Wasserstoffstrategien, -projekte und -aktivitäten in Europa, aber wir müssen jetzt weiter handeln, um den Klimawandel zu bekämpfen und die Luftqualität in unseren Städten zu verbessern. Die Einführung von Wasserstoffbussen und -nutzfahrzeugen in den Fuhrpark der Behörden unter Verwendung der richtigen Technologie für die unterschiedlichen betrieblichen Anforderungen wird uns allen helfen, sauberere Luft zu atmen."

Informationen zu H2X

H2X ist ein in Australien ansässiges, weltweit tätiges Unternehmen der Automobil- und Energiebranche, das sich auf absolute Nachhaltigkeit konzentriert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Nutzung der effizientesten und wirksamsten Technologien, wobei der Schwerpunkt auf der Gewinnung kostenloser und erneuerbarer Energiequellen liegt. Die Spezialisierung auf Wasserstoff ist die Grundlage für das Wachstum von H2X, aber mit einer starken Plattform als Hersteller von elektrisch betriebenen professionellen Wasserstofffahrzeugen hat das Unternehmen einen vielseitigen Ansatz, um das richtige Fahrzeug für die richtige Aufgabe zu finden. www.h2xglobal.com . H2X Global hat Niederlassungen in Australien, Malaysia, Indien und Europa.

Informationen zu Trelleborgs Energi

Trelleborgs Energi ist ein modernes Energieunternehmen mit Blick auf die Zukunft. Unsere gesamte Arbeit konzentriert sich auf nachhaltige und innovative Lösungen, die mit der lokalen Gemeinschaft verbunden sind. Unser Ziel ist es, unsere Kunden zu Klimahelden zu machen, unsere Eigentümer stolz zu machen und Trelleborg als die klimafreundlichste Stadt in Schweden zu etablieren. Lesen Sie mehr auf www.trelleborgsenergi.se

Gemeinde Trelleborg

Die südlichste Gemeinde Schwedens ist bestrebt, ihren Bürgern eine hohe Lebensqualität und eine langfristige nachhaltige Entwicklung zu bieten.

