Há risco de micose durante o inverno?

SÃO PAULO, 13 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Engana-se quem pensa que micose de unha é uma doença de verão. Se nesta estação é importante ficar atento a hábitos como andar descalço em locais úmidos e a exposição à areia da praia, no inverno a atenção deve ser aos hábitos opostos. Fica o alerta: nos meses mais frios também há risco de surgimento da onicomicose (nome técnico da micose de unha).

Práticas como sapatos fechados, o uso de meias sintéticas – que dificultam a absorção do suor – e não secar bem os dedos criam condições favoráveis para o surgimento da doença. "O grande problema é que durante o inverno as pessoas acabam descuidando dos cuidados com os pés, pois a região fica menos visível, facilitando o surgimento das micoses. E, apesar de ser uma doença comum causada por fungos, a micose que não for levada a sério pode ser porta de entrada para que o paciente desenvolva novas infecções", comenta a dermatologista Dra. Renata Bertino (CRM 5279577-1).

A crença de que a micose é uma doença de verão, faz com que os sintomas sejam muitas vezes ignorados durante o inverno, podendo complicar o tratamento. "Ao serem diagnosticadas cedo, as micoses têm fácil solução, bastando utilizar medicamentos antifúngicos tópicos, ou seja, feitos para passar no local com micose", afirma Dra. Renata, que reforça a importância de consultar um médico para receber o tratamento ideal.

Loceryl® é um medicamento em forma de esmalte que, com uma ou duas aplicações semanais nas unhas afetadas, forma um filme protetor exclusivo para garantir o tratamento contra os fungos causadores de micose. Com cuidados e um rápido tratamento em caso de micoses, é possível manter os pés sempre saudáveis.

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800-155552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e ao consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

