Häagen-Dazs celebra el Día Internacional de la Mujer en los mercados globales y destaca las "Mujeres que no se detienen"

Häagen-Dazs lleva una exitosa campaña del Día Internacional de la Mujer a Catar, China , los Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Hong Kong , Kuwait , México, Panamá, Puerto Rico , el Reino de Arabia Saudita y Taiwán.

LONDRES, 8 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Dando continuidad a la exitosa celebración que empezó en los EAU para el Día Internacional de la Mujer (IWD) 2021, la campaña #WomenWhoDontHoldBack (Mujeres que no se detienen) 2022 de Häagen-Dazs se ha convertido en un tributo global que abarca 12 países para rendir homenaje a los logros de las mujeres que no se detienen y hacen realidad sus sueños. Desde 1960, los helados Häagen-Dazs no se han detenido, y este año la marca promueve a 24 pioneras con historias inspiradoras.