Haal de natuur in huis: Midea brengt een frisse lucht Midea GAIA Split AC

Moderne huishoudens besteden ongeveer 90% van hun tijd binnen, en de roep om meer hygiënische huizen en een superieure luchtkwaliteit is in de nasleep van COVID-19 steeds sterker geworden. Uit een nieuw consumentenrapport blijkt dat 1 op de 5 consumenten zich grote zorgen maakt over de luchtkwaliteit in hun huis. De conventionele AC-systemen, waarvan veel mensen denken dat ze in staat zijn de luchtkwaliteit binnen de lucht te verbeteren, zijn in feite slechts bedoeld om de binnenluchtcirculatie te ondersteunen. De relatief hoge kooldioxide concentraties binnen kunnen dan ook leiden tot zowel lichamelijke als geestelijke ongemakken.

Midea GAIA pakt deze uitdagingen aan door airconditioning te combineren met geavanceerde luchtventilatie, waardoor er frisse lucht van buiten naar binnen wordt gehaald, zodat mensen binnen van elke adem kunnen genieten. Het innovatieve OxygenFresh Air Exchange-systeem introduceert onder specifieke installatieomstandigheden tot 60 m³/u. aan gezuiverde verse lucht van buiten met een H13-HEPA-filter met een filtersnelheid van 99,95%. Door de versheid naar binnen te brengen en muffe lucht naar buiten, beschikken de huishoudens over een goed geventileerde binnenruimte voor dagelijkse activiteiten.

Bovendien zorgt de UL-gecertificeerde antibacteriële luchtoplossing van Midea GAIA voor een hoge desinfectieprestatie, met een efficiëntie van 99,9% als het gaat om het verwijderen van Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Psudomonas Ariginosa en Klebsiella pneumoniae.

Midea is van mening dat moeder natuur de beste lucht creëert en dat de beste airconditioning de natuur nabootst en zo voor frisse lucht zorgt. Midea GAIA gebruikt de meest geavanceerde wetenschap en technologie om de natuur na te bootsen en duizenden huizen van frisse lucht te voorzien.

Naast het OxygenFresh Air Exchange-systeem, is Midea GAIA uitgerust met een toonaangevende i-Clean-functie, naast een technologie die een sterke luchtstroom omzet In duizenden kleine luchtstroompjes. Dit zorgt voor een natuurlijk frisse lucht, ook voor gevoelige familieleden die dat het meest nodig hebben, zoals de ouderen en de kinderen.

Midea GAIA kan worden aangesloten en naadloos worden bediend via de MSmartHome-app op de smartphones van de gebruiker, of met spraakcommando's via Google Assistant, Amazon Alexa of Siri. De MSmartHome-app heeft handige functies zoals afstandsbediening, data monitoring en reminders, after sales en een content hub in één app, en biedt een unieke oplossing, waarmee gebruikers kennis maken met de smart home-ervaring in het Internet of Things (IoT)-tijdperk (IoT). Het kan ook verbinding maken met andere Midea-apparaten en andere overzeese merken, waaronder Toshiba, Comfee en Arctic King. Deze connectiviteit zal gebruikers geleidelijk helpen om gedistribueerde en onafhankelijke samenwerking tussen verschillende huishoudelijke apparaten tot stand te brengen.

Midea GAIA vertegenwoordigt het beste dat de afdeling residentiële airconditioners (RAC) te bieden heeft aan productontwikkeling op maat voor lokale markten. Midea heeft in de afgelopen vijf jaar meer dan RMB 45 miljard (7 miljard dollar) in O&O geïnvesteerd, en de resulterende menselijke kijk op technologie en gebruikersgerichte benadering van O&O integreren lokale afwegingen in elk stadium van het proces om maatwerkoplossingen te bedenken en optimaliseren die aan de behoeften van gebruikers voldoen.

Midea heeft al meerdere O&O-centra in Europa, waarvan degene in Stuttgart, Duitsland, het meest recent is geopend. Ook heeft Midea zijn Europese O&O- en innovatiecentrum Europa in Oostenrijk, dat zich richt op onderzoek en ontwikkeling voor de Europese markten, en voortdurend onderzoek en innovatie uitvoert om te voldoen aan de steeds veranderende behoeften van Europese huishoudens.

Contactpersoon: Charlotte Liu, [email protected], +86-13106836020

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1840512/RAC_GAIA_split_TVC_full_version.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1838003/image.jpg

SOURCE Midea Residential Air Conditioner Division